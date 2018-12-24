به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سیدحسن قاضی‌زاده‌ هاشمی ظهر امروز در جمع نمازگزاران مسجد جامع زاهدان اظهار داشت: محرومیت در هیچ استانی در زمینه کمبود تعداد تخت بیمارستانی به شدت استان سیستان و بلوچستان نیست.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در همین راستا روز گذشته عملیات اجرایی احداث دو بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی در چابهار و ایرانشهر آغاز شد و امروز نیز احداث بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی زاهدان آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: در چابهار مسئولیت اجرای این پروژه بر عهده ستاد بازسازی قرارگاه خاتم الانبیا(ص) است که برادران سپاه آن را اجرا خواهند کرد و منابع آن نیز به نوعی تامین شده است.

هاشمی اظهار داشت: در ایرانشهر ستاد اجرایی فرمان امام(ره) که زیر نظر مقام معظم رهبری است ۵۰ درصد کار را عهده دار شد و امیدواریم ۵۰ درصد بعدی نیز به وسیله وزارت بهداشت و استاندار تکمیل شود و به اتمام برسد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: باعث شرمندگی است که برادران و خواهران سیستانی و بلوچستانی ما در کوچه پس کوچه‌های برخی از استان‌های مجاور به دنبال پزشک و بیمارستان برای درمان و دارو باشند؛ در همین راستا تلاش می‌شود این پروژه‌ها در مدت ۳ سال به بهره‌برداری برسد.

وی بیان کرد: در زمینه بیمارستان زاهدان هم باید دولت بتواند به نحوی عمل کند که این پروژه با پیشرفت قابل قبولی پیش برود. با وجود همه مشکلاتی که دولت در زمینه اعتبارات دارد در حوزه خدمات به ویژه خدمات سلامت کاری که از دستمان بر آمده برای یک استان محروم انجام داده‌ایم.

هاشمی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی جدید زاهدان امروز آغاز می‌شود، گفت: اصل حرف زدن و شعار دادن نیست بلکه عمل کردن است و برای عمل کردن اگر واقعا می‌خواهیم عمل ما ثمربخش باشد همه مسئولان باید با هم متحد باشند تا مردمی که به دنبال شغل، معیشت، رفاه و آسایش هستند نیازشان تامین شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: با توجه به اینکه در آستانه حماسه ۹ دی هستیم ضرورت وحدت بیش از همیشه احساس می‌شود و تنها در این صورت است که میتوانیم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم.