نگرانی کادرفنی تیم ملی از مصدومیت هافبک ملی پوش

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، هافبک تیم ملی فوتبال ایران که با مصدومیت جدی روبرو است همچنان نمی تواند همچنان تمرین کند تا کارلوس کی روش را در آستانه جام ملت های آسیا با چالشی جدی برای تعیین جانشینش روبرو کند.

عزت اللهی در دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل فلسطین نیز همچون علی قلی زاده و علی کریمی در ترکیب ۱۸ نفره حضور نداشت اما وضعیت پای آسیب دیده این بازیکن وخیم تر از سایر مصدومان تیم ملی است.

تصمیم در خصوص حضور نهایی این بازیکن در لیست تیم ملی برای جام ملت های آسیا تا یکی دو روز آینده گرفته خواهد شد. در صورتی که عزت اللهی نتواند پیش از شروع رقابت ها در تمرینات گروهی شرکت کند احتمال می رود از لیست تیم ملی خط خورده و تورنمنت معتبر قاره کهن در کشور امارات را از دست بدهد.