۴۰ کیلوگرم تریاک در محور هراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا ثقفی اظهار داشت:در پی کسب خبری مبنی بر این که، یکی از سوداگران مرگ قصد انتقال مواد مخدر از محور هراز به شهرستان محمودآباد را دارد، موضوع در دستور کار ماموران عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مازندران، افزود: ماموران با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و بررسی های همه جانبه، متهم را حین تردد در این محور با یک دستگاه خودروی سواری شناسایی کردند.

سرهنگ ثقفی،تصریح کرد: پس از هماهنگی های قضائی ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان محمودآباد در عملیاتی ضربتی خودروی متهم را متوقف و وی را دستگیر کردند.

وی از کشف ۳۸ کیلو گرم تریاک در بازرسی از خودروی متهم خبر داد و اظهار داشت: این قاچاقچی مواد مخدر پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس مواد مخدر مازندران در ادامه خاطرنشان کرد: تبلیغات اغواگرایانه مافیای مواد مخدر در خصوص تاثیرات مثبت مواد مخدر برای تقویت حافظه و .. باعث بوجود آمدن اعتیاد و مشکلات زیاد زندگی برای فرد، خانواده و جامعه می شود.

ثقفی با بیان این که مصرف کننده مواد مخدر قدرت خوب فکر کردن را از دست می دهد و هرگز به هدف های بزرگ و اصلی خود نمی رسد، گفت: مصرف کنندگان مواد مخدر در دامی اسیر می شوند که پایانش مرگ و نابودی است، پایانی که آغاز گران آن سوداگران مرگ، افرادی سود جو و دوستانی دشمن صفت بوده اند.

وی در خاتمه از مردم خواست: برای مقابله با سوداگران و جنایتکارانی که جز نفع خود به هیچ چیزی ایمان ندارند و همه چیز آنان در سود حاصل از تجارت مواد مخدر خلاصه می شود، با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه را به مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ اطلاع دهند.