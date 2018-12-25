طرح کارت الکترونیکیِ دریافت آرد برای نانوایان اجرایی می شود

محمد رضا خواجه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از چند روز پیش آرد نانوایان آزادپز که به راحتی می توانستیم از هر شهری خریداری کنیم،‌ توسط دولت سهمیه بندی شده است و به دنبال اجرایی کردن کارت الکترونیکی دریافت آرد برای نانوایان هستیم.

وی بیان داشت: دولت به جای سهمیه بندی خرید آرد آزاد برای نانوایان اقدام به کنترل قاچاق آرد و دلال‌ها و برخی آسیاب‌داران متخلف می کرد، افرادی که گندم ۹۰۰ تومانی را به اسم نانوایان آزادپز از دولت می‌گرفتند و پس از تبدیل آن به آرد یک شرکت خصوصی قیمت کیسه ۵۰ تومانی را ۱۰۰ هزار تومان صادر می کردند.

کمبود آرد معضل امروز نانوایان

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اصفهان تصریح کرد: در دورانی که دلار گران وگندم تفاوت نرخ پیدا کرده است هر کیسه آرد نیمه یارانه‌ای که در ایران حدود ۵۰ هزار تومان به فروش می رسید توسط دلال ها بیش از ۱۰۰ هزار تومان به عراق فروخته می‌شود.

وی بیان داشت: این اقدام نادرست دولت باعث بروز بحران در کشور شده و بازار خوبی برای قاچاقچیان آرد، دلالها و واسطه‌ها ایجاد کرده و نانوایان کشور با این نوع سهمیه بندی آرد باید تعطیل کنند.

خواجه با بیان اینکه پخت معمول یک نانوا به طور معمول ۴۰۰ کیسه در ماه است اما برایش ۲۰۰ کیسه تعیین کرده‌اند و باید از بازار آزاد کسری خود را تامین سازد ، ادامه داد: درحال حاضر ۳۰ درصد از۹۰ هزار نانوای کشور آزادپزند که این رقم در شهرهای بزرگ مثل اصفهان، مشهد، تهران به ۵۰ درصد هم می رسد و هم اکنون با بحران کمبود آرد مواجهیم.

کمیته کیل گیری باید در اصفهان شکل گیرد

وی با ارائه راهکارهای برای رفع مشکل کمبود آرد گفت: لازم است که به طور موقت فروش و خروج آرد به کشورهای همسایه را ممنوع و راه سوءاستفاده را توسط برخی کارخانجات آرد بسته شود.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اصفهان با اظهار اینکه باید تخلیه آرد را به شرکت‌های آبادان و خلیج فارس سپرده‌ شود، گفت: در این زمان که شاهد بحران آرد هستیم و قرار است سیستم سهمیه بندی برای نانوایان آزاد پز اعمال شود باید هرچه سریع‌تر کمیته‌ای به نام کمیته کیل‌گیری مرکب از نماینده اتحادیه، غله، فرمانداری، صنعت ومعدن تشکیل و بنا به تشخیص اتحادیه‌ها نیاز واقعی نانوایان و نهادهای مصرف کننده آرد را برطرف کنند تا از ایجاد شوک درجامعه و دلواپسی نانوایان جلوگیری شود .

وی با اشاره به اینکه باید از دخالت در نرخ نان نانوایان مصرف کننده آرد کامل پرهیز شود، دامه داد: باید از چند نرخی کردن آرد پرهیز شود، اکنون آرد یا دولتی است یا آزاد و نرخ بینابین نداریم.