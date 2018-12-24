  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۲

معاون استاندار تهران:

دبیرخانه گردشگری سلامت تهران طی ۶ الی ۱۲ ماه آینده تشکیل می شود

دبیرخانه گردشگری سلامت تهران طی ۶ الی ۱۲ ماه آینده تشکیل می شود

تهران- معاون امور عمرانی گفت: دبیرخانه گردشگری سلامت تهران طی ۶ الی ۱۲ ماه آینده تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تواهن بعد از ظهر دوشنبه در سومین کارگروه گردشگری استان تهران بر تدوین سند جامع گردشگری استان تهران تاکید کرد و گفت: این سند می تواند، مناطق مستعد گردشگری را مشخص کرده و به دیگر بشناساند، چرا که شناسایی ظرفیت‌ها در حوزه گردشگری استان تهران نیازمند نقشه راه است.

معاون امور عمرانی خواستار تشکیل دبیرخانه گردشگری سلامت در استان تهران شد و گفت: این دبیرخانه آن در استان تهران ظرف ۶ ماه تا یک سال آینده تشکیل می‌شود، چرا که گردشگری سلامت به عنوان یکی از محورهای مورد توجه در حوزه توریسم اهمیت ویژه ای دارد و هر ساله بسیاری از گردشگران خارجی از کشورهای منطقه با هدف پیگیری و درمان موارد پزشکی به کشور ما و به ویژه استان تهران سفر می‌کنند

وی ارزآوری در حوزه گردشگری سلامت را بالا دانست و افزود: متأسفانه بسیاری از این گردشگران به دلیل فقدان ساز و کارهای قانونی در این حوزه از گردشگری دچار سردرگمی می‌شوند.

کد مطلب 4494260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها