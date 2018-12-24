آمادگی شهرداری تهران برای حفظ خانه توماسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفتح شادمهری با بیان اینکه برخی از بناهای ارزشمند به ثبت ملی رسیده اند و برخی دیگر با وجود آن که واجد ارزش اند ثبت نشده اند، گفت: خانه توماسیان معمار که در خیابان سمیه واقع شده از جمله بناهای باارزشی است که در فهرست آثار ملی ثبت شده بود، اما با رای قضایی از این فهرست خارج شد.

وی با اشاره به اینکه مالکان خانه به دنبال تهیه دستور نقشه و تخریب بنا هستند، ادامه داد: به تازگی از این بنا بازدید کردیم و برای حفظ آن، شهرداری پای کار آمد تا با مالک وارد رایزنی شود. تلاش ما این است از طریق مذاکره با مالک به راهکاری دست یابیم تا بنا را با کاربری مناسب مانند گالری، نمایشگاه و ... حفظ کنیم؛ به این شکل هم ارزش افزوده ملک و هم بنا حفظ می شود.

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران حفظ خانه «مهندس صادق» را از دیگر موضوعات مورد توجه مدیریت شهری دانست و گفت: در گذشته کمیته امداد امام خمینی (ره) مزایده ای برای فروش بنا برگزار کرد. در همان زمان، شهردار منطقه ۱۲ با ارسال نامه ای خواستار توقف واگذاری ملک شد و اعلام آمادگی کرد که برای مرمت و حفظ کاربری فرهنگی پیشگام شود.

شادمهری همچنین به تلاش شهرداری تهران برای مرمت حمام دولاب واقع در منطقه ۱۴ پرداخت و تصریح کرد: اخیراً به همراه معاون میراث فرهنگی از این بنا بازدید کردیم و در خلال آن، معاون میراث فرهنگی قول داد با توجه به آماده بودن شناسنامه ثبتی، هرچه زودتر بنا ثبت شود. شهرداری تهران نیز آمادگی مرمت این بنا را دارد.