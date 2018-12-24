سلول های بنیادی در درمان ۸۰ بیماری کاربرد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ضرابی عصر دوشنبه در نشست جهاد دانشگاهی مازندران با اهمیت خون بندناف و کاربرد در آن پزشکی اظهار داشت: در حال حاضر از پرده های جنینی تحت عنوان آمور به عنوان پانسمان ژنتیکی در زخم های مرتبط با دیابت و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: تا پایان سال تولید پرده های ژنتیکی و پانسمان ژنتیکی به صورت انبوه در کشور انجام می شود و یکی از دیگر محصولات، سلول های بنیادین قابل استفاده در بیماری های غیرعفونی مانند فلج اطفال، اوتیسم، ضایعات نخاعی، آلزایمر است زیرا پتانسیل استفاده از سلول های بنیادین در ۸۰ بیماری وجود دارد.

ضرابی یادآور شد: سلول های بنیادی در بیماری های خونی و بیمارانی که دارای فلج مغزی هستند قابل استفاده است و تاکنون ۱۲۰ بیمار تحت پیوند قرار گرفته اند و نتایج رضایتبخش بوده است.

مدیرعامل شرکت فناوری بن باخته های رویان با اظهار اینکه یکی از طرح ها، استفاده از سلول های بنیادی در دندان شیری گفت: در ریشه دندان شیری و عقل سلول های بنیادی وجود دارد که می توان برای بیماری های غضروفی و عصبی از آن استفاده کرد و دانش فنی استفاده از آن وجود دارد.

ضرابی، با اظهار اینکه تاکنون ۱۱۰ هزار نمونه در بانک های عمومی و خصوصی بندناف خون ذخیره سازی شده است افزود: تاکنون ۳۰ پیوند برای بیماری های خونی صورت گرفته است.

وی افزود: در استان مازندران حدود پنج هزار نمونه خون بندناف در استان جمع آوری شده است و مازندران از معدود استان هایی است که دارای مرکز پیوند است.