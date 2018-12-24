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۳ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۱۶

به میزبانی شیراز، تهران و مهر؛

فراخوان جایزه ادبی «ریحانه» اعلام شد

فراخوان جایزه ادبی «ریحانه» اعلام شد

شیراز- سومین دوره از جایزه ادبی «ریحانه» ویژه شعر و داستان در تهران، شیراز و شهرستان مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه ادبی «ریحانه فراخوان این رویداد ادبی را اعلام کرد؛ از تاریخ ۱ تا ۷ اسفندماه ۱۳۹۷ سومین دوره از جایزه ادبی «ریحانه» مرکز اسلامی فاطمیه (س) برگزار خواهد شد که طی آن کلیه علاقه‌مندان، شاعران و داستان‌نویسان می‌توانند آثار ادبی خود را بر اساس محورهای مشخص‌شده، به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.  

جایزه ادبی «ریحانه» دربرگیرنده  محورهای اصلی: حضرت فاطمه زهرا(س)؛ زندگی فردی و خانوادگی؛  حضــرت فـاطمه زهـرا(س)؛ جـامعه اسـلامـی؛  حضــرت فـاطمه زهــرا(س)؛  معــارف دینـی است و بنا بر اعلام، به نیت ۱۴ معصوم، ۱۴ جایزه به برگزیدگان شعر و داستان اهدا خواهد شد. بر این اساس و بر پایه داوری آثار رسیده، به سه اثر برتر در هر یک از بخش‌های شعر و داستان جوایزی اهدا خواهد شد و از ۴ اثر در هر بخش تقدیر خواهد شد. 

آخرین مهلت ارسال آثار ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۷ و زمان اعلام نتایج نهـایی ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ادبی «ریحانه» توسط مرکز اسلامی فاطمیه (س) و با همکاری معاونت خانواده و امور بانوان ریاست‌جمهوری، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز فارس، شهرداری شیراز، سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس، آستان مقدس احمدی و محمدی، انجمن فرهنگ و ادب شیراز و برخی نهادها و سازمان‌های دیگر برگزار می‌شود.

کد مطلب 4494263

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