۱۲هزارمیلیارد ریال طرح و پروژه در حوزه راه استان هدفگذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعدازظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی کارخانه تولید لوله های بدون درز در بهمئی افزود: در راستای فعالیتهای زیر بنایی به مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار بیشتر توجه شده است.

وی بیان داشت: همچنین اشتغالزایی نیز از اولویتهای مهم استان است که در این راستا باید مدیران در تسریع پروژه ها بکوشند.

احمدی اظهار داشت: در ین راستا باید به بخش خصوصی توجه بیشتری داشت و تسهیل گری اشتغال و حمایت از سرمایه گذاران در دستور کار مدیران استان قرار گرفته است.

استاندار اظهار داشت: این استان از ظرفیتها و پتانسیلهای بسیاری برخوردار است و بالفعل شدن این ظرفیتها نیازمند عزم و اراده همگانی و حمایت بخش خصوصی است.

وی افزود: باید در استان شرایط برای ورود امن سرمایه گذاران فراهم شده و در روند اجرای طرحها شفاف سازی وجود داشته باشد.