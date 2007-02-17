سیاست ایران عاقلانه و واقع بینانه است / امکان یک توافق جامع سیاسی بین آمریکا و ایران وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، این استاد دانشگاه جانزهاپکینز و نومحافظه کار سابق که در "شورای ملی ایرانیان مقیم آمریکا" و بنیاد جدید آمریکا (NAF) در واشنگتن درباره روابط ایران و آمریکا صحبت می کرد، همچنین گفت که علیرغم ارائه رویکرد خاورمیانه ای از سوی بوش درکنگره ، هنوز امکان انجام یک توافق جامع سیاسی بین ایران و آمریکا وجود دارد.

وی گفت : موضع آمریکا نسبت به سه سال گذشته ضعیف تر شده است .

فوکویاما همچنین از راهبرد یکجانبه گرایی آمریکا در خاورمیانه طی شش سال گذشته، سیاست های نظامی بوش در مسائل مختلف، جنگ پیش گیرانه به عنوان یک استراتژی منع اشاعه تسلیحات ، دموکراتیزه کردن به عنوان شیوه ای برای تامین اهداف استراتژیک ، رویکرد یکجانبه گرایانه به مسائل بین المللی و نبود هدفمندی در سیاست خارجی آمریکا، انتقاد نمود.

استاد دانشگاه جانز هاپکینز که چندی است به جرگه منتقدین سیاست دولت بوش پیوسته، همچنین با اشاره به ممانعت از برنامه هسته ای ایران گفت : به عقیده من در صورتی که آمریکا در پی راهی برای ارائه یک پیشنهاد جدی سیاسی باشد، افزایش فشارهای اقتصادی مؤثر خواهد شد.

وی این نظریه را که ایران به یک استراتژی بازدارنده پاسخ نخواهد داد، زیر سؤال برد و گفت که ایران در نگرش خود به منافع ملی اش یک بازیگر منطقه ای محتاط است.

فوکویاما همچنین بر این باور است که ارائه مشوق های مثبت از سوی آمریکا برای رسیدن به اهداف استراتژیک واشنگتن که به گفته وی هدف از آن احترام به ایران است، اقدامی مؤثر خواهد بود.

وی همچنین از اقدام واشنگتن نسبت به اختصاص 75 میلیون دلار برای ترویج دموکراسی و تغییر نظام سیاسی در ایران انتقاد کرد و حمایت آمریکا از گروههای به اصلاح دموکرات در ایران را مسئله ساز توصیف و آن را خطرناک خواند.

این کارشناس آمریکایی همچنین به جای اقدام برای تغییر نظام در ایران، خواستار گفتگوی مشروط با تهران در قالب 1+5 شد.

فرانسیس فوکویاما نسبت به گشایش روابط تهران واشنگتن ابراز امیدواری کرد، اما بر این عقیده است که در شرایط کنونی در منطقه و با عنایت به جو حاکم در داخل ایران چنین کاری گرچه مشکل، اما ممکن است.