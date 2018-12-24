تدوین دومین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدلی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از آغاز فعالیت مشاور تدوین دومین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران خبر داد و گفت: این طرح به عنوان مبنایی برای کلیه برنامه‌ها، بودجه بندی‌ها و اقدامات سال‌های آتی در حوزه حوزه مدیریت پسماند محسوب خواهد شد و برای یک افق ۲۰ تا ۳۵ساله و دوره اجرایی پنج ساله، نقش چراغ راه آینده مدیریت پسماند پایتخت را خواهد داشت.

وی ضمن بیان اولویت و اهمیت مدیریت پسماند، افزود: روزانه حدود ۹هزار تن انواع پسماند شهری در تهران تولید و در صورتی که به درستی مدیریت نشود زیان‌های جبران‌ناپذیری به سلامت افراد و محیط زیست وارد می‌کند. لذا طی سال‌های اخیر تهیه و تدوین دومین طرح جامع مدیریت پسماند تهران در دستورکار شهرداری و سازمان مدیریت پسماند قرار گرفت و خوشبختانه همکاری، تلاش و پشتکار همه مسوولان امر به بار نشست.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اظهار کرد: این مهم بنا به تصمیم اعضای شورای شهر تهران در دستورکار قرار گرفت که پس از برگزاری فراخوان پیشنهادات واصله (اعلام همکاری شش شرکت) در کمیته‌ای مرکب از اعضای شورای شهر و نمایندگان مرکز مطالعات، اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و سازمان مدیریت پسماند همچنین اساتید دانشگاهی مورد بررسی فنی و کارشناسی قرار گرفت.

وی عدم تاثیرپذیری برنامه‌های اجرای مدیریت پسماند شهر از جابجایی مدیران، تعریف شفاف و جامع وظایف، تعریف چشم انداز و اهداف منطقه‌ای، انسجام و یکپارچگی کلیه بخش‌های موظف و حفظ سلامت و محیط زیست به عنوان محور اصلی توسعه پایدار... را از اهداف عمده تدوین طرح جامع عنوان و اعلام کرد: براساس قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳برنامه‌ریزی و ساماندهی کلیه عملیات مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماند همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی جزو مدیریت اجرایی پسماند که بنا برهمان قانون این مدیریت به شهرداری‌ها واگذار شده است لذا داشتن برنامه جامع به منظور اجرای شایسته وظایف فوق حیاتی به نظر می‌رسد.

وی به سابقه طرح مطالعاتی در سال ۱۳۷۵ توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد وقت شهرداری تهران(با همکاری یک شرکت خارجی و حمایت بانک جهانی) اشاره کرد و گفت: این طرح بیشتر جنبه مطالعاتی برای اجرای طرح تفضیلی داشته و به رغم اینکه به نام طرح جامع مطرح نبوده اما در قالب یک سند بالادستی مدیریت پسماند شهری تا پایان سال۱۳۹۲ بهره‌برداری شده است.

وی با تاکید بر اهمیت نگاه تخصصی و دانش بنیان بر این موضوع اضافه کرد: شرکت منتخب موظف است ضمن تهیه طرح جامع مبتنی بر شرایط زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و جغرافیایی شهر تهران، محورهای اصلی تفکیک در مبدا و کاهش پسماند را مدنظر قرار دهد و از تجارب بین‌المللی حداقل یک شرکت خارجی بهره‌گیری کند.