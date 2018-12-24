تلاش برای به صفر رساندن زندانیان مهریه در گلستان تا پایان دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: دادگستری گلستان طرحی را با مشارکت همه حوزه های قضایی استان اجرا می کند که در قالب آن قرار است تا پایان این ماه، تعداد زندانیان مهریه به صفر برسد.

وی گفت: در قالب این طرح روسای دادگستری ها و دادستان های حوزه های قضایی سراسر استان پرونده های محکومان مهریه را استخراج و با مراجعه به زندان، برای تعیین تکلیف و تقسیط مهریه اقدام می کنند.

هاشمیان که خود به همراه معاونین، روسا و دادستان های ۱۰ شهرستان استان به زندان گرگان رفته بود در جمع زندانیان مهریه گفت: کسانی که خودشان هم در صدد پرداخت مهریه هستند اما به دلیل تغییر ناگهانی قیمت سکه دچار مشکل شده اند با درخواست تقسیط سکه های آنان موافقت می شود و برای دریافت تسهیلات به آنان داده می شود.

وی افزود: در پی بخشنامه رئیس قوه قضاییه، به همه حوزه های قضایی استان اعلام کرده بودیم، بررسی درخواست های تقسیط مهریه این افراد را در اولویت قرار دهند و روسای دادگستری ها شخصا بر روند اجرای بخشنامه تقسیط مهریه متقاضیان، نظارت کنند.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات تا پایان این ماه تعداد زندانیان مهریه استان به صفر برسد.

وی افزود: میانگین سنی افرادی که به علت ناتوانی در پرداختن مهریه در گلستان زندانی هستند ۳۴ سال است.