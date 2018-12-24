اولین واکنش عربستان به اعتراض های گسترده در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفارت عربستان در خارطوم به اتباع سعودی درباره حضور در مناطقی که اعتراضات در آن جریان دارد، هشدار داد.

سفارت عربستان در توییتی اعلام کرد: شهروندان سعودی که به سودان سفر می کنند یا مقیم این کشور هستند از حضور در مناطقی که در آنها تظاهرات و اعتراضات برگزار می شود، پرهیز کنند.

این واکنش ریاض پس از واکنش های مشابه بحرین و کویت به اتباع خود برای خروج از این کشور و عدم سفر به آن است.

این در حالی است که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در گفتگوی تلفنی با عمرالبشیر به وی اطمینان داده بود.

شایان ذکر است که سودان مدتی است که شاهد اعتراضات گسترده است.