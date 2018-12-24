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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۵۴

متعاقب افشاگری ویکی لیکس؛

چین خواستار توضیح آمریکا در ارتباط با خرید تجهیزات جاسوسی شد

چین خواستار توضیح آمریکا در ارتباط با خرید تجهیزات جاسوسی شد

وزارت خارجه چین خواستار توضیح آمریکا در ارتباط با خرید تجهیرات جاسوسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه چین با اننتشار بیانیه‌ای خواستار توضیح آمریکا در ارتباط با خرید تجهیزات جاسوسی در سفارت‌خانه‌های این کشور شد.

این درخواست چین پس از آن صورت می‌گیرد که سایت ویکی لیکس به تازگی با انتشار گزارشی اعلام کرد که سفارت‌خانه‌های آمریکا در همه کشورها فهرستی را برای خرید صدها پایگاه اطلاعاتی سایبری تهیه کرده است.

در این گزارش گفته شده بود فهرست مورد نظر برای سفارت‌خانه‌های آمریکا همچنین شامل حداقل ۱۶ هزار وسیله جاسوسی است.

در بیانیه وزارت خارجه چین گفته شده است: برای پکن خرید تجهیزات جاسوسی از سوی سفارت‌خانه‌های آمریکا اقدامی غیرمعمول ارزیابی شده و چین توضیح این موضوع را از وزارت خارجه آمریکا درخواست می‌کند.

پیش از این در تابستان ۲۰۱۵ نیز ویکی لیکس اعلام کرد که آژانس امنیت ملی امریکا طی چندین دهه از سه صدراعظم اخیر آلمانی و دفاتر کار آنان جاسوسی کرده است.

کد مطلب 4494281

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