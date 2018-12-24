شهرداری همدان ازظرفیت فرهنگسراها برای ترویج سوادآموزی استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ناظریپور ظهر دوشنبه در شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان همدان با بیان اینکه امسال همدان در خصوص فراگیری سوادآموزی رتبه نخست را به دست آورد، اظهار داشت: همدان سال گذشته رتبه دوم پوشش حجم ابلاغی را به دست آورد.
وی با بیان اینکه مناسبگذاریهای خوبی طی سالهای گذشته در سوادآموزی صورت نگرفته بود اما در حال حاضر موانع در حال رفع است؛ افزود: شهرداری همدان باید از ظرفیت فرهنگسراها برای ترویج سوادآموزی استفاده کند.
معاون فرماندار همدان با بیان اینکه باید از دستگاههایی که تعامل خوبی با مجموعه سوادآموزی دارند، تاکید کرد: حق پاداش سوادآموزانی که از سالهای قبل هزینه خود را دریافت نکرده اند به آنها پرداخت شود.
رئیس اداره سنجش و سوادآموزی همدان نیز با بیان اینکه سال گذشته ۵۳۵ نفر از آموزشدهندگان در دوره توانمندسازی شرکت کردند؛ اظهار داشت: امسال ۶۳۰ نفر در این دورهها شرکت کردند که تعداد بسیاری از آنها قبول شدند.
منوچهر توسلیکیا با بیان اینکه سال گذشته ۱۰۰ نفر از سوادآموزان آموزشهای کار با رایانه را فرا گرفتند و امسال ۲۰۰ نفر در این طرح شرکت دارند، گفت: سال ۵۵ حدود ۹۷ هزار نفر بیسواد در استان همدان وجود داشت که این رقم در آخرین سرشماری به ۴۸ هزار ۹۱۶ نفر کاهش پیدا کرده به طوری که اختلاف بیسوادی شهری و روستایی از ۱۲ به ۲ رسیده است.
وی با بیان اینکه امسال بر اساس حجم پوشش ابلاغی شهرستان همدان رتبه نخست و کبودرآهنگ رتبه آخر را دارد گفت: سال گذشته همدان در پوشش حجم ابلاغی رتبه دوم را داشت که امسال به دلیل بالا رفتن پوشش حجم ابلاغی و اضافه شدن ۳۶ درصدی سهمیه در رتبه ۱۵ قرار گرفت.
رئیس اداره سنجش و سوادآموزی همدان از وجود ۳ مرکز یادگیری محلی در همدان خبر داد و عنوان کرد: برای ثبتنام از سوادآموزان مهلت مجددی تا ۱۵ دیماه به استان داده شده است.
وی با بیان اینکه درصد باسوادی در کشور ۹۴ درصد و در استان همدان ۹۵.۳ است عنوان کرد: پوشش سوادآموزی در استان ۷۳ درصد است.
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