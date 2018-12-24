جدیدترین موضع گیری اتحادیه عرب درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مصری الیوم، حسام زکی معاون دبیر کل اتحادیه عرب گفت: تاکنون شواهدی مبنی بر تغییر در موضع اتحادیه عرب درباره موضوع عضویت سوریه وجود ندارد.

وی در پاسخ به خبرنگاران در مقر اتحادیه عرب بیان کرد: شواهدی که در اختیار ما از وجود تغییر در موضوع سوریه(تعلیق عضویت آن در اتحادیه عرب) به چشم نمی خورد.

زکی تاکید کرد: اگر توافق میان کشورهای عضو برای پایان تعلیق عضویت وجود داشته باشد این تعلیق پایان می یابد اما این موضوع قبلا بررسی شده است و توافقی میان کشورهای عضو وجود ندارد.

وی در ادامه از برگزاری نشست عربی-اروپایی در مصر در روزهای ۲۴ و ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ خبر داد.

زکی همچنین به تلاش های دیپلماتیک عربی و فلسطینی برای به رسمیت شناختن فلسطین اشاره کرد.