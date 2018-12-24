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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۱۲

جدیدترین موضع گیری اتحادیه عرب درباره سوریه

جدیدترین موضع گیری اتحادیه عرب درباره سوریه

معاون دبیر کل اتحادیه عرب به موضع گیری درباره موضوع سوریه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مصری الیوم، حسام زکی معاون دبیر کل اتحادیه عرب گفت: تاکنون شواهدی مبنی بر تغییر در موضع اتحادیه عرب درباره موضوع عضویت سوریه وجود ندارد.

وی در پاسخ به خبرنگاران در مقر اتحادیه عرب بیان کرد: شواهدی که در اختیار ما از وجود تغییر در موضوع سوریه(تعلیق عضویت آن در اتحادیه عرب) به چشم نمی خورد.

زکی تاکید کرد: اگر توافق میان کشورهای عضو برای پایان تعلیق عضویت وجود داشته باشد این تعلیق پایان می یابد اما این موضوع قبلا بررسی شده است و توافقی میان کشورهای عضو وجود ندارد.

وی در ادامه از برگزاری نشست عربی-اروپایی در مصر در روزهای ۲۴ و ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ خبر داد.

زکی همچنین به تلاش های دیپلماتیک عربی و فلسطینی برای به رسمیت شناختن فلسطین اشاره کرد.

کد مطلب 4494294

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