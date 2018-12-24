به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، محمد رضا شکوهی در پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان فامنین گفت: طی سال جاری در شهرستان فامنین ۱۲ حلقه چاه غیر مجاز معادل ۶۰ درصد تعهد سال ۹۷ پر و مسدود شده و این روند تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی با با بیان اینکه هیچ مماشاتی در زمینه انسداد چاه های غیر مجاز صورت نمی گیرد، گفت: همکاری بسیار نزدیک فرماندار، دادستان و نیروی انتظامی زمینه را برای فعالیت چاه های غیر مجاز سخت کرده که جای تقدیر دارد.

شکوهی گفت: تاکنون ۳۰۵ دستگاه انواع کنتور بر روی چاه های شهرستان فامنین نصب شده که تعداد نصب کنتور سال جاری به تعداد ۴۵ دستگاه و معادل ۱۰۵ درصد تعهد در سال جاری است.

وی تاکید کرد: حفاظت از منابع آبی از اولویت برنامه های کشور است و مشارکت احاد جامعه را می طلبد.

سرپرست منابع آب شهرستان فامنین تاکید کرد: کشاورزانی که تاکنون نسبت به نصب کنتور و تمدید پروانه بهره برداری چاه خود اقدام نکرده اند تا پایان سال ۹۷ فرصت دارند پیگیری لازم را در این خصوص انجام دهند در غیر اینصورت هیچ گونه خدماتی به آنها تعلق نخواهد گرفت.