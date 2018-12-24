به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترند، «اوکتای اسد اف» رئیس پارلمان جمهوری آذربایجان در راس هیئتی پارلمانی فردا سه شنبه وارد تهران می‌شود.

رئیس پارلمان جمهوری آذربایجان در سفر دو روزه خود به تهران قرار است با حسن روحانی، رئیس جمهور و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کند.

همچنین دیدار با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر محورهای سفر اوکتای اسد اف به تهران خواهد بود.

جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران همواره روابط نزدیکی را دنبال می‌کنند و حجم مبادلات تجاری و اقتصادی این دو همسایه نیز قابل توجه است.