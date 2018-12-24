امضای تفاهم نامه برای افزایش ظرفیت اردوگاه فشافویه

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی در مراسم مبادله تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: موضوع مواد مخدر و ارتباطش با آسیب‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. در کشوری هستیم که همسایه ما سالانه ۱۰ هزار تن مواد مخدر تولید می‌کند و در ۲۰ سال اخیر تولید مواد مخدر در افغانستان ۵۰ برابر رشد کرده و از ۲۰۰ تن به ۱۰ هزار تن رسیده است.

وی ادامه داد:حدود ۷۰ درصد زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند و ۵۵ درصد طلاق‌ها ناشی از مواد مخدر است. بسیاری از جرایم از قتل و جنایت گرفته تا سرقت، ناشی از اعتیاد به مواد مخدر است بنابراین منطق حکم می‌کند به این موضوع توجه جدی داشته باشیم. در ستاد مبارزه با مواد مخدر چند اولویت در نظر گرفتیم که از پیشگیری تا مقابله و درمان و مبارزه است.

مومنی با بیان اینکه اولویت ما در کوتاه مدت جمع‌آوری و درمان معتادان متجاهر است گفت: در کشور ۴۰ الی ۵۰ هزار معتاد متجاهر داریم که ۱۵ هزار نفر مربوط به تهران است.

این مقام مسئول با بیان اینکه امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم همه معتادان متجاهر را ساماندهی کنیم گفت:مطالبه مردم از متولیان این است که حتما با این پدیده به صورت علنی برخورد شود. اردوگاه فشافویه حدود هزار و ۷۰۰ نفر ظرفیت دارد که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضا و اجرایی می‌شود، به ۵ هزار نفر افزایش می‌یابد. دیروز هم جلسه خوبی با رییس قوه‌قضاییه داشتیم که پیشنهادات خوبی ارائه شد که مورد استقبال قرار گرفت.