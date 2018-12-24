ضرورت مشاوره ژنتیک پیش ازبارداری درخانواده دارای سابقه ناهنجاری

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نعیمی بعدازظهر دوشنبه در نشست کمیته کاهش مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه افزود: نقایص مادرزادی هنگام تولد در حال حاضر مهمترین علت مرگ و میر نوزادان به خصوص در جوامع توسعه یافته است.

وی نقایص مادرزادی را سومین علت مرگ و میر و ناتوانی در کودکان کشورهای در حال توسعه عنوان کرد و گفت: کودکان آسیب پذیرترین افراد در برابر حوادث هستند و پیشگیری از وقوع حادثه برای کودکان، مستلزم رعایت نکات ایمنی است.

نعیمی افزود: ارتقای سلامت کودکان از مهمترین شاخصهای سلامت در یک جامعه است.