۳ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۷

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد:

ضرورت مشاوره ژنتیک پیش ازبارداری درخانواده دارای سابقه ناهنجاری

یاسوج- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:خانواده هایی که دارای فرزند مبتلا به ناهنجاری بوده و یا سابقه ناهنجاری مادرزادی در خانواده دارند،باید پیش ازبارداری مشاوره ژنتیک انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نعیمی بعدازظهر دوشنبه در نشست کمیته کاهش مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه افزود: نقایص مادرزادی هنگام تولد در حال حاضر مهمترین علت مرگ و میر نوزادان به خصوص در جوامع توسعه یافته است.

وی نقایص مادرزادی را سومین علت مرگ و میر و ناتوانی در کودکان کشورهای در حال توسعه عنوان کرد و گفت: کودکان آسیب پذیرترین افراد در برابر حوادث هستند و پیشگیری از وقوع حادثه برای کودکان، مستلزم رعایت نکات ایمنی است.

نعیمی افزود: ارتقای سلامت کودکان از مهمترین شاخصهای سلامت در یک جامعه است.

