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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۱۳

جاسمی خبر داد؛

سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی به کرمانشاه

سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی به کرمانشاه

کرمانشاه- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سفر اعضای این کمیسیون به کرمانشاه خبر داد.

سیدقاسم جاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به درخواست رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و بنده قرار است اعضای این کمیسیون فردا سه‌شنبه به کرمانشاه سفر کنند و در جهت مسائل امنیتی و مناطق مرزی اورامانات، سرپل ذهاب، قصرشیرین و سومار بازدیدی داشته باشند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای کمیسیون همچنین مسائل و مشکلات موجود را در جلسه شورای تامین استان فردا مطرح کرده و مورد بررسی قرار خواهند دهند.

جاسمی بیان داشت: در رابطه با موضوع زلزله زدگان نیز فردا جلسه‌ای با حضور مقامات و مسئولان کشوری و لشکری در جهت بهبود روند معیشت و مسائل زلزله‌زدگان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4494306

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