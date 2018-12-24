سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی به کرمانشاه

سیدقاسم جاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به درخواست رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و بنده قرار است اعضای این کمیسیون فردا سه‌شنبه به کرمانشاه سفر کنند و در جهت مسائل امنیتی و مناطق مرزی اورامانات، سرپل ذهاب، قصرشیرین و سومار بازدیدی داشته باشند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای کمیسیون همچنین مسائل و مشکلات موجود را در جلسه شورای تامین استان فردا مطرح کرده و مورد بررسی قرار خواهند دهند.

جاسمی بیان داشت: در رابطه با موضوع زلزله زدگان نیز فردا جلسه‌ای با حضور مقامات و مسئولان کشوری و لشکری در جهت بهبود روند معیشت و مسائل زلزله‌زدگان برگزار می‌شود.