واکسیناسیون ۱.۶ میلیون نوبت سر دام عشایر همدان در مناطق قشلاقی

محمودرضا رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نوبت سر واکسیناسیون دام عشایر استان همدان در مناطق قشلاقی لرستان، ایلام و خوزستان انجام می گیرد، اظهارداشت: اکیپ های مایه کوب استان همدان آماده اعزام به استان های خوزستان، لرستان و ایلام برای واکسیناسیون دام های عشایر این استان هستند.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان گفت: در راستای اجرای سیاست های پیشگیرانه سازمان دامپزشکی و با توجه به اینکه عشایر استان همدان برای زمستان گذرانی در مناطق قشلاقی استان های لرستان، خوزستان و ایلام به سر می برند و از طرفی واکسیناسیون به موقع دام های آنها موجب پیشگیری از شیوع و انتقال بیماری های دامی و جلوگیری از تلفات دام های عشایر در مسیر کوچ و ییلاق شده، هرساله اکیپ هایی به استان های خوزستان، لرستان و ایلام اعزام می شوند.

رسولی اظهار داشت: امسال نیز همچون سال های گذشته ۲ اکیپ برای واکسیناسیون دام های عشایر مستقر در استان لرستان و ۴ اکیپ برای واکسیناسیون دام های عشایر مستقر در استان خوزستان و ایلام با تمام تجهیزات و واکسن های مورد نیاز آماده اعزام به این مناطق هستند.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان عنوان کرد: واکسن های مصرفی برای دام های عشایر علیه بیماری های آبله، شاربن، PPR، تب برفکی و بروسلوز و آبله بزی (پیشگیری از اکتیما) است.

وی پیش بینی کرد: در مدت ۴۵ روز حضور کارشناسان دامپزشکی در مناطق ذکر شده، تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزارنوبت سر واکسیناسیون دام عشایر استان همدان مایه کوبی شوند.