  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۲۴

در آستانه کریسمس؛

تشدید تدابیر امنیتی در رُم و واتیکان/ چندین حمله تروریستی خنثی شد

تشدید تدابیر امنیتی در رُم و واتیکان/ چندین حمله تروریستی خنثی شد

در آستانه کریسمس، تدابیر امنیتی در رُم و واتیکان تشدید شده و در همین رابطه چندین حمله تروریستی خنثی و عاملان آنها نیز بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، رم و شهر واتیکان مقر رهبر کاتولیک های جهان از روز امروز دوشنبه یعنی یک روز پیش از عید کریسمس تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته اند.

بیش از ۲ هزار مامور پلیس و نیروی امنیتی به همین منظور از صبح امروز در مکان های پر تردد شهر رم، پایتخت ایتالیا و در مقابل بسیاری از بناها و امکان گردشگردی مستقر شده اند.

به گزارش رسانه های ایتالیایی، تلاش نیروهای پلیس برای حفظ امنیت مراسم بیش از سالهای دیگر به چشم می خورد.

بر این اساس گفته می‌ شود که چندین نفر امسال در ارتباط با طرح های خنثی شده حمله به رم و واتیکان در این کشور دستگیر شده اند.

میدان سن پترو در واتیکان که کلیسای پیتر مقدس مُشرف به آن است، بیشترین توجه را از نظر ملاحظات امنیتی به خود جلب کرده است، به نحوی که حضور ماموران پلیس در این میدان بسیار چشمگیر و بیشتر از نقاط دیگر شهر گزارش شده است.

کد مطلب 4494311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها