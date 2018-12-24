تشدید تدابیر امنیتی در رُم و واتیکان/ چندین حمله تروریستی خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، رم و شهر واتیکان مقر رهبر کاتولیک های جهان از روز امروز دوشنبه یعنی یک روز پیش از عید کریسمس تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته اند.

بیش از ۲ هزار مامور پلیس و نیروی امنیتی به همین منظور از صبح امروز در مکان های پر تردد شهر رم، پایتخت ایتالیا و در مقابل بسیاری از بناها و امکان گردشگردی مستقر شده اند.

به گزارش رسانه های ایتالیایی، تلاش نیروهای پلیس برای حفظ امنیت مراسم بیش از سالهای دیگر به چشم می خورد.

بر این اساس گفته می‌ شود که چندین نفر امسال در ارتباط با طرح های خنثی شده حمله به رم و واتیکان در این کشور دستگیر شده اند.

میدان سن پترو در واتیکان که کلیسای پیتر مقدس مُشرف به آن است، بیشترین توجه را از نظر ملاحظات امنیتی به خود جلب کرده است، به نحوی که حضور ماموران پلیس در این میدان بسیار چشمگیر و بیشتر از نقاط دیگر شهر گزارش شده است.