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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۲۳

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خبر داد:

کشف ۸ تن آرد احتکار شده در کرمانشاه

کشف ۸ تن آرد احتکار شده در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۸ تن آرد احتکار شده توسط ماموران یکی از کلانتری های سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین براری اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با کالای احتکاری و کسب اطلاع مبنی بر احتکار آرد در یکی از منازل شخصی، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با کارهای اطلاعاتی توانستند محل انبار آرد احتکار شده را در یکی از شهرک های حاشیه ای شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی نسبت به بازرسی از آن اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در بازرسی از این انبار ۲۰۰ کیسه ۴۰کیلویی آرد نانوایی به مقدار ۸ تن کشف شد.

براری گفت: طبق نظر کارشناسان ارزش محموله کشف شده به ۱۲۰ میلیون ریال می رسد؛ در این رابطه و با هماهنگی سازمان تعزیرات پرونده قضائی تشکیل شد.

وی در پایان مبارزه با کالای احتکار شده را یکی از اولویت های انتظامی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد.

کد مطلب 4494312

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