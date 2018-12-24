به گزارش خبرنگار مهر، سهراب اصالت زاده بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا ۶۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه یکهزار واحد مسکونی نیمه تمام روستایی در استان از سال گذشته تاکنون این تسهیلات را دریافت کرده اند، گفت: در راستای تکمیل واحدهای نیمه تمام روستایی علاوه بر این تسهیلات بلاعوض، ۵۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۶۰ ماهه نیز به روستائیان پرداخت شده است.

اصالت زاده اظهار داشت: این تسهیلات بلاعوض به مالکان واحدهای مسکن روستایی که به علت نداشتن توان مالی نیمه تمام مانده، پس از تایید کارشناسان پرداخت می شود.

وی افزود: برای دریافت این تسهیلات، مالکان باید پروانه ساختمانی داشته باشند.