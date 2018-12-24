حضور آمریکا در سوریه از ابتدا نامشروع بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با المیادین با اشاره به اینکه حضور آمریکا از ابتدا هم در سوریه غیرقانونی و نامشروع بوده بیان کرد که هنوز زود است که تحلیلی مفصل از نیات آتی واشنگتن درقبال سوریه داد.

وی اعلام کرد: حضور آمریکا در سوریه از ابتدا هم قانونی نبوده است. ما از طرح های آمریکا در سوریه اطلاع نداریم تا موضع مشخصی اعلام کنیم. آمریکایی ها برادران ما و ملتهای منطقه و کردها را به سبب سیاست هایشان قربانی کرده اند. برعکس ادعایشان آنها از کردها برای تحقق اهداف سیاسی سوء استفاده کردند.

ظریف ضمن تاکید بر همسویی و امنیت مشترک تاکید کرد: مشکل در منطقه این است که تصور کنیم که می توانیم امنیت را بخریم این مشکل اول است و مشکل دوم این است که برخی کشورهای منطقه تصور می کنند که می توانند با بی ثبات کردن دیگران صاحب امنیت شوند. مثال دیگری را ذکر کنم. نظام سعودی خودش اعلام کرده که ۷۵ میلیارد دلار به صدام در جریان جنگش ضد ایران داده و تصور می کرد که با دادن پول می تواند امنیت بخرد اما این میلیاردها پول چه مشکلی را حل کرد؟ صدام با سلاحهایی که با پول سعودی خریداری کرده بود به سوی عربستان و کویت حمله کرد و این در حالی بود که آنها حمایت گسترده ای از صدام به عمل آورده بودند.

وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: این در حال حاضر نیز وجود دارد. تصور می کنند که با پرداخت میلیاردها دلار به آمریکا برای خرید سلاح امنیت برای آنها به دست می آید و از همین رو برای خرید مقادیر بیشتر به رقابت روی آورده اند. با این همه سلاح در یمن چه کردید؟ همسایگان و برادران مسلمان ما در منطقه باید در محاسبات خود بازنگری کنند و فکر کنند که چگونه امنیت آنها به دست می آید. ما به این باور رسیدم. ما به این باور رسیدیم که تنها راه ایجاد امنیت اهتمام به امینت باقی همسایگان است. ما باید آماده برای ایجاد امنیت جمعی باشیم نه اینکه امنیت دیگران را به خاطر امنیت خود سلب کنیم. این دعوتی است که ما در آستانه سال نو میلادی خطاب به همسایگان خود داریم. ایران خواهان امنیت شماست. ایران خواهان زندگی برادرانه با شماست. کسانی که از خارج به منطقه آمده اند و می گویند که شما برای یکهفته هم قادر به ماندن بدون ما نیستید ثبات شما را نمی خواهند. آنها همه منطقه را مانند گاو شیرده ای می دانند که از آن استفاده کنند. ما به حکم جغرافیا در کنار هم خواهیم ماند و نمی توانیم بدون دیگری زندگی کنیم و علتی هم برای زندگی کردن بدون یکدیگر وجود ندارد. ما دین واحد و تاریخ واحد و فرهنگ واحد داریم و این عناوینی است که ما را به هم ربط می دهد. روابط و پیوندها ملت ایران و عراق را با وجود هشت سال جنگ میان دو کشور مشاهده کنید. عراقی هایی که با فشار رژیم آنزمان خود مجبور به نشانه رفتن سلاح خود به سوی ایران بودند ببینید چگونه در مراسم اربعین امام حسین(ع) از ایرانی ها استقبال می کنند و آنها را در خانه های خود میهمان می کنند با محبت و کرامت رفتار می کنند. این واقعیت منطقه ماست. ما نباید این برادری میان ملتهای منطقه را از طریق ایجاد دشمنی های کاذب و ساختگی خراب کنیم. کشورهای منطقه نباید با نتانیاهو که دستان به خون هزاران فلسطینی آغشته است در راستای عادی سازی روابط حرکت کند و در کنار آن ضد کشورهای منطقه قرار گیرد.

ظریف تاکید بر ضرورت هماهنگی آنکارا با دمشق برای هر اقدام نظامی گفت: نگرانی ترکیه از عملیات تروریستی را درک می کنیم. هرگونه اقدام نظامی باید با هماهنگی دولت سوریه باشد. ما همواره به دوستان ترکیه ای گفته ایم که عملیات نظامی بدون موافقت دمشق به حل بحران کمکی نمی کند. ما آماده کمک به آنها هستیم با نگرانی شان از طریق هماهنگی با دولت سوریه رفع شود.

وی با اشاره به تعلل اروپایی ها در قبال برجام افزود: ایران آماده است که امنیت منطقه مشترک باشد و برخی از ما علیه برخی دیگر نباشیم. ما به این نتیجه برای امنیت منطقه رسیدیم که به همان اندازه که به امنیتت توجه می کنی باید به امنیت همسایه ات هم توجه داشته باشی و آماده ایم که امنیت منطقه مشترک باشد و برخی از ما علیه برخی دیگر نباشیم و این دعوتی است که خطاب به همسایگانمان در آتسانه سال جدید میلادی می کنم. طبق برجام، ایران به تعهدات خود عمل کند.

ظریف گفت: اروپایی ها در پایبندی به التزامات خود درباره برجام بیش از حد طبیعی تعلل می کنند. آنها برجام را مهم می دانند و مایل به استفاده از مزایای آن هستند اما نمی توان بدون اینکه خیس شد، شنا کرد و ما منتظر گامهای عملی از سوی آنها هستیم. ما گزینه هایی پس از خروج آمریکا از برجام داریم که در زمانی که منافع ملی اقتضا کند از آنها استفاده می کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت نیروهای مرزی ربوده شده ایران در پاکستان و آیا پاکستان به شکل مطلوب برای آزادی آنها همکاری می کند، اعلام کرد: ما در ارتباط دائم با دولت پاکستان هستیم و انتظار داریم که بیشتر از قبل اقدامی انجام دهند. پاکستانی به ما گفتند که برخی گروههای تروریستی در برخی مناطق دست به اقداماتی می زنند که اینکه سیطره بر این گروهها از توان دولت پاکستان خارج است. ما آمادگی خود را برای همکاری با پاکستان اعلام کردیم و در هفته های گذشته دیدیم که هنگامی که امنیت در کشوری مختل می شود بر کشورهای دیگر هم تاثیر می گذارد. متاسفانه شاهد بودیم که این گروههای تروریستی و مشابه آنها دست به اقداماتی در پاکستان زدند که خساراتی به بار آمد و ما آنرا محکوم کردیم. ما آماده ادامه همکاری با پاکستان هستیم تا مانع از این اقدامات در مرزها شویم و مرزهای ایران و پاکستان مرز دوستی و صداقت و تجارت و روابط مردمی باشد.

ظریف درباره نقش ایران در گفتگوهای میان گروههای یمنی در سوئد نیز گفت: ایران به شکل گیری مذاکرات کمک کرد. نگرانی ما درباره سفر هیات یمنی به استکهلم بود و ما در این باره کمک کردیم و اتحادیه اروپا و سوئد از موضع و کمک ایران استقبال کرد. ما یمن را مانند سوریه می دانیم و از چهار سال قبل پیشنهاد مصالح را مطرح کردیم و امروز که مصالحه انجام می شود سه سال گذشته و یمنی ها کشته شد اند و عامل آن در عربستان چهار نفری هستند که گمان می کنند می توانند که ملت یمن را ظرف دو یا سه هفته سرکوب کنند.

وی درباره بحث کمیته قانون اساسی سوریه بیان کرد: سه کشور غربی که نمی خواهم نامشان را ببرم و آمریکا به دنبال دیکته کردن خواسته های خودد بر سازمان ملل بودند و متاسفانه از ابتدا این کشورها از روند آستانه استقبال نکردند اما ما به همراه روسیه و ترکیه به این نتیجه رسیدیم که ملت سوریه در نهایت سرنوشت را تعیین می کند. سوری ها باید در این باره تصمیم گیری کنند.

ظریف درباره موضع گیری ترامپ درباره شکست داعش هم اعلام کرد: آمریکا اصلا با داعش نجنگیده است. آمریکایی ها ادعا می کنند که با داعش جنگیده اند اما ملت های عراق و سوریه خطر داعش را از بین برده اند و ایران نیز به آنها کمک کرده است. چه زمانی آمریکایی ها با داعش جنگیدند؟ آمریکایی می گویند که موشک هایشان در سوریه در سه کیلومتری آنها بوده و سئوال این است که داعش در سه کیلومتری آمریکایی ها چه کار می کرده و نیروهای آمریکایی در سه کیلومتری داعش چکار می کرده اند؟ هر که به اوضاع منطقه ما واقف باشد می داند که ادعای آمریکا مبنی بر اینکه با داعش جنگیده است ادعایی مضحک است.