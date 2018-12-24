به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که تا کنون دست‌ کم پنج انفجار در نزدیکی یک ساختمان دولتی در حوزه شانزدهم امنیتی کابل پایتخت این کشور روی داده است.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی طلوع، مهاجمان از ساعاتی پیش به ساختمانی در نزدیکی وزارت فواید عامه این کشور یورش برده اند.

منابع امنیتی در این باره اعلام کردند که این حمله با انفجار یک خودرو بمب گذاری شده آغاز شد و سپس مهاجمان وارد ساختمانی در نزدیکی وزارت فواید عامه شده اند.

این منابع اعلام کردند که درگیری ها هنوز ادامه دارد و تاکنون دو مهاجم کشته شدند.

یکی از شاهدان عینی در وزارت فواید عامه اعلام کرد که هدف از این حمله وزارتخانه مذکور بوده است. همچنین نیروهای امنیتی توانسته اند شماری از کارمندان دولتی را از محل حمله سالم خارج کند.

به گزارش طلوع، پس از چند ساعت از ادامه درگیری ها، نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت کشور هم اکنون گفت که دو مهاجم از پای در آمده اند.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی و مسؤلیت این حمله را بر عهده نگرفته است.