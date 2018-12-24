ممنوعیت پرواز به اقلیم کردستان از سوی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، مقامات وزارت حمل و نقل ترکیه هرگونه پرواز به مقصد فرودگاه‌های اقلیم کردستان عراق را ممنوع اعلام کردند.

ترکیه پیش از این در جریان برگزاری همه‌پرسی جدایی‌ منطقه کردستان عراق در سال ۲۰۱۷، همه پروازهای خود به سمت فرودگاه سلیمانیه را به حال تعلیق درآورده بود و حال این ممنوعیت‌ها را باردیگر تمدید شده است.

در این ارتباط «طاهر عبدالله» مدیرعامل فرودگاه سلیمانیه گفته است که با وجود همه تلاش‌ها برای پایان ممنوعیت پروازهای ترکیه به سلیمانیه، مقامات وزارت حمل و نقل ترکیه این محدودیت پروازی را برای سه ماه دیگر تمدید کرده‌اند.

ممنوعیت پرواز به مقصد و از مبدا اقلیم کردستان عراق از زمانی آغاز شد که مسعود بارزانی، رهبر این منطقه در اواخر تابستان سال گذشته از برگزاری همه‌پرسی استقلال منطقه خبر داد. اقدامی که با مخالفت گسترده بغداد و سایر دولت‌های منطقه از جمله ترکیه و ایران روبرو شد و ترکیه نیز پروازها به فرودگاه‌های منطقه اقلیم را ممنوع کرد.