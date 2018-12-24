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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۵۰

در واکنش به دستور ترامپ؛

لیندسی‌گراهام: ایران بزرگترین پیروز خروج آمریکا از سوریه است

لیندسی‌گراهام: ایران بزرگترین پیروز خروج آمریکا از سوریه است

سناتور ارشد آمریکا در واکنش به دستور ترامپ اعلام کرد: ایران بزرگترین پیروز خروج واشنگتن از سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور «لیندسی گراهام» امروز دوشنبه در واکنش به اظهارات روز گذشته «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری این کشور درباره وعده ترکیه پیرامون ریشه‌ کنی باقیمانده داعش در سوریه در پیامی توئیتری نوشت: تکیه به ترکیه برای نابود کردن داعش، اشتباهی بزرگ برای آمریکا است.

این سناتور آمریکائی در ادامه افزود: شراکت با ترکیه برای نابودی داعش و تضمین ایمنی کُردها که تا اینجا شجاعانه جنگیده‌ اند، پیروزی بزرگی خواهد بود.

وی در ادامه افزود: اگر ما کاملاً از سوریه عقب‌ نشینی کنیم، کُردها و ترکیه جنگ جدیدی را آغاز خواهند کرد؛ بیشترین فشار از روی داعش برداشته خواهد شد و ایران، بزرگترین پیروز خواهد بود.

کد مطلب 4494346

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