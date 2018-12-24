کلیسای سور کارپت بازگشایی شد/همجواری کلیسا و مسجد در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین باشکوه که جمع زیادی از شهروندان آبادانی و ارامنه برخی از شهرهای کشور نیز حضور داشتند همگان از صحن کلیسا و مدرسه ادب (واقع در حیاط کلیسا) که به تازگی توسط سازمان منطقه آزاد اروند، کار مرمت و بازسازی آن به انجام رسیده، بازدید کردند.

در یکی از اتاق‌های واقع در گوشه ای از حیاط این کلیسا، قاب عکس‌هایی خودنمایی می کردند که نشان از جاودانگی خاطرات دانش آموختگان مدرسه ادب (ویژه ارامنه) و آئین‌های مذهبی خاصی که در کلیسای سورکارپت برگزار می‌شد می‌داد و در این میان بودند افرادی که با دیدن این تصاویر که خودشان نیز بخشی از آن بودند، درباره خاطراتشان از دوران تحصیل در این مکان، برای همراهان و سایران توضیحاتی می دادند.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در باره انجام کار مرمت این کلیسا و مدرسه ادب گفت: افتخارمان این است که در توانستیم اقدامی مثبت در جهت مرمت کلیسا و مدرسه ادب به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی، مذهبی و جاذبه گردشگری منطقه آزاد اروند را به انجام برسانیم.

احمد طمیمیان افزود: کلیسا در ادوار مختلف نقش بسیار اساسی در شهر آبادان داشته به نحوی که در دوران دفاع مقدس نیز این کلیسا یکی از پایگاه‌های مهم رزمندگان اسلام به شمار می رفت.

وی با اشاره به همجواری مسجد و کلیسا در کنار یکدیگر به عنوان یکی از نمادهای نادر در سطح جهانی که نشان از همبستگی، اتحاد و هم زیستی مسالمت آمیز ادیان دارد، اظهار کرد: با هدف جذب گردشگر اقدام به بازسازی و مرمت این کلیسا کردیم.

به گفته طمیمیان، برای بازسازی کلیسا، مدرسه ادب، قبرستان ارامنه و قبرستان انگلیسی ها مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان از اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند هزینه شده ضمن اینکه مرمت کلیسا ۱۰ ماه زمان برده است.

وی تصریح کرد: در جهت مرمت و بازسازی کلیسا و مدرسه اقداماتی همچون گچ کاری، رنگ آمیزی، مرمت شیروانی کلیسا و برق کشی به انجام رسیده است.

آبادان تنها نقطه ای از ایران است که در آن کلیسا (سورکارپت) و مسجد (امام جعفر صادق) در جوار یکدیگر قرار دارند که جلوه ای از احترام متقابل میان پیروان ادیان مختلف الهی و از زیباترین جلوهن های گفتگوی تمدن ها را به تصویر می کشد.

کلیسای سورکارپت ارامنه آبادان در سال ۱۹۵۸ میلادی برابر با سال ۱۳۳۶ هجری شمسی در آبادان بنا شد و به عنوان بزرگترین تالار اجتماعات ارامنه مقیم آبادان به شمار می رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این بازدید ارامنه حاضر در این آئین، مراسم خاص خود را اجرا کردند.