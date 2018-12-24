قرارداد مدافع تیم فوتبال پدیده با اکسین البرز غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه پدیده ،جواد طاری بخش در خصوص قرار داد مدافع تیم پدیده خراسان با تیم اکسین البرز اظهار کرد: متاسفانه باشگاه اکسین البرز بدون اطلاع و درخواست رسمی از باشگاه اقدام به عقد قرار داد با محمد قنبری کرده است.

وی افزود: قنبری در حال حاضر با تیم پدیده قرار داد رسمی دارد و به صورت رسمی و قانونی بازیکن تیم ما به شمار می رود، اما اینکه او چگونه بدون اطلاع باشگاه در تمرین های تیم اکسین البرز شرکت کرده و با آنها قرار داد نیز به امضا رسانده است ، قطعا از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

طاری بخش گفت: این کار قنبری و البته باشگاه اکسین البرز غیر قانونی بوده است و باشگاه پدیده با ارسال نامه ای به کمیته انضباطی و اخلاق این موضوع را پیگیری خواهد کرد که چه طور باشگاهی بدون دریافت رضایت نامه از بازیکنی که با تیم دیگری قرار داد دارد ، حاضر به مذاکره و عقد قرار داد می شود .