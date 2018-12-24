به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که غروب دوشنبه در مدرسه علمیه امام سجاد(ع) قم برگزار شد، با بیان اینکه امروز شاهد شکست دشمنان در عرصههای مختلف هستیم، افزود: سربازان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی با توسل به اهل بیت(ع) بر دشمن بعثی پیروز شدند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اخلاص مردم بود که توانستند با طاغوت مبارزه کرده و پیروز شوند، ادامه داد: فداکاری مردم در جنگ تحمیلی ما را در گذراندن سختیها یاری کرد و اگر از خود گذشتگی مردم نبود موفق نمیشدیم.
استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، افزود: جشن گرفتن چهلمین سال پیروزی انقلاب امری مهم است اما باید مراقب آسیبها نیز باشیم.
وی ادامه داد: خدا را شکر میکنیم که ۴۰ سال از عمر انقلاب گذشت و با وجود دشمنان و مخالفانی که قصدشان براندازی نظام اسلامی بود از این مسیر عبور کردیم.
آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: باید عواملی که موجب ایجاد نظام اسلامی و پیروزی انقلاب شد را تقویت کنیم تا بتوانیم به موفقیت برسیم.
وی گفت: دشمنان از راههای بسیاری برای مقابله با انقلاب اسلامی وارد شدهاند که برای مقابله با دشمن باید عوامل پیروزی انقلاب باقی بماند.
قبیله گرایی از آسیبهای انقلاب اسلامی است
این مفسر قرآن کریم قبیله گرایی را جزو آسیبهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: باید این تفکر که هر کسی به دنبال پیروزی خود و حزبش باشد و نسبت به منافع کشور بیتفاوت باشد، از بین برود.
وی بیان کرد: گروهی برای تضعیف مرجعیت و حوزههای علمیه تلاش میکنند که این افراد منافع خود را در تضعیف حوزه و مرجعیت میبینند و گاهی به مراکز حساس نیز نفوذ میکنند.
آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه همه چیز را از مرجعیت و حوزه داریم، افزود: امام خمینی(ره) به عنوان مرجعی بزرگ قیام کردند و به پیروزی رسیدند.
وی با بیان اینکه یکی از آسیبهای انقلاب اسلامی کمرنگ شدن مسائل اسلامی است که باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: برخی از گروهها نسبت به برخی از مسائل اسلامی همچون حجاب بیتفاوت هستند.
حکومت باید مردمی باشد
این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه حفظ ارزشهای اسلامی در جامعه ضروری است، افزود: تجملگرایی و زندگی اشرافی از جمله آسیبهای اسلام است زیرا زندگی تجملی فکر انسان را مشغول میکند و سبب میشود که انسان به چیز دیگری فکر نکند.
وی تأکید کرد: در دوران تحریمها ساده زیستی باید مورد توجه قرار گیرد زیرا در غیر این صورت مشکلات مرتفع نمیشوند.
آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه باید حکومت مردمی باشد، افزود: فاصله گرفتن از تودههای مردم بزرگترین آسیب است.
وی با بیان اینکه انقلاب به وسیله مردم به وجود میآید، افزود: هر جا تکیه به مردم به ویژه قشر مستضعف باشد موفق شدیم و شکستهای پی در پی دشمنان را مشاهده کردیم.
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