خانه رزمی اهر افتتاح شد 

به گزارش خبرنگار مهر ، صابر محرم زاده عصر امروز دوشنبه در آئین افتتاح خانه رزمی اهر اظهار کرد: سالن کنونی محل ورزش‌های باستانی شهرستان اهر بود که با افتتاح ساختمان به مکان جدید انتقال یافت و با موافقت رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان به هیئت ورزش‌های رزمی واگذار شد.

وی بابیان اینکه داشتن سالن ویژه ورزش‌های رزمی از آرزوهای دیرینه ما بود، گفت: بنده از سال ۱۳۸۱ در هیئت‌های کاراته، ووشو و هیئت ورزش‌های رزمی دارای مسئولیت بوده و هستم در این سال‌ها قول‌های زیادی به ما داده شد که متأسفانه به مرحله عمل نرسیدند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی شهرستان اهر با اشاره به اینکه ما در این شهرستان ۱۰ سبک فعال رزمی با بیش از ۱۰۰ مربی و ۱۰۰۰ ورزشکار بیمه‌شده سازمان‌یافته داریم عنوان کرد: متأسفانه باوجوداین همه ظرفیت مکانی اختصاصی برای خودمان نداشتیم و همواره در اجاره هیئت‌های دیگر بودیم بااین‌وجود هم‌اکنون در رشته‌های هالا، کیک بوکسینگ و موی تای بیش از ۲۰ قهرمان کشور داریم همچنین اخیراً ۳ ورزشکار موی تای کار اهری نیز برای انتخابی تیم ملی انتخاب‌شده‌اند.