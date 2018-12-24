به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری بعداز ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه گزارش عملکرد خوشه های مشورتی دانشگاه های کشور با بیان این که در شرایط کنونی و اعمال تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا بر پیچیدگی در حل مشکلات افزوده شده است، گفت: قطعاً حل مشکلات موجود در حوزه حقوق شهروندی، سرمایه اجتماعی و اقتصاد پولی و بانکی با کمک نخبگان جامعه میسر است.

وی با قدردانی از روسای دانشگاه ها و اساتید حاضر در خوشه های مشورتی که با دغدغه نسبت به حل مشکلات کشور وارد عرصه شده اند تا راهکارهای اجرایی برای عبور از بحران ها ارائه دهند، گفت: با وجود محدودیت ها و برخی موانع ساختاری، دولت تلاش می کند تا علاوه بر استفاده از نظرات ارائه شده ارتباط دستگاه های اجرایی با نهاد دانشگاه را تقویت کند.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی و نقش نخبگان و دانشگاهیان در بازسازی اعتماد و امید مردم گفت: احیای سرمایه اجتماعی و مقابله با آسیب های اجتماعی که امروز حساسیت ها نسبت به آن دو چندان شده نیازمند همکاری جدی محافل علمی و حاکمیتی در کشور است.

وی گفت: این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که هر پنج-شش ماه در حضور رهبر معظم انقلاب جلسه ای با حضور روسای قوا و مسئولان حوزه های اجتماعی کشور برگزار و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ می شود که ان شاء الله خروجی این جلسات جلوگیری از روند رو به رشد آسیب های اجتماعی خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در ماه های اخیر برای مهار تلاطم قیمت ارز که از ابتدای سال آغاز شده بود گفت: دولت پس از ایجاد آرامش در بازارهای اقتصادی تمام تلاش خود را در هفته های آینده بر روی موضوع تولید متمرکز خواهد کرد تا کشور از بابت درآمدهای ارزی و رفع نیازهای داخلی با مشکل مواجه نشود.

جهانگیری یکی از چالش های مهم پیش روی کشور را وضعیت صندوق های بازنشستگی خواند و با بیان این که دولت نمی تواند به وضعیت موجود و پرداخت ۸۰ هزار میلیارد تومان کمک به این صندوق ها ادامه دهد، خواستار تدوین برنامه ای جدید از سوی دانشگاهیان در این زمینه شد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون کاهش مالیات شرکت ها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد گفت: برخی نسبت به کاهش درآمدهای دولت در صورت اتخاذ این تصمیم هشدار می دهند اما در دولت اصلاحات میزان مالیات ها از ۵۴ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت، اما درآمدهای دولت بالاتر رفت. بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی با هم اندیشی دانشگاهیان باید در این زمینه برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

جهانگیری با اشاره به این که مشکلات اقتصادی کشور در سال های متمادی گذشته یکسان بوده و شناخت کاملی نسبت به آنها وجود دارد، گفت: اگر ما در حل مشکلاتی نظیر کاهش بهره وری یا اصلاح قیمت حامل های انرژی ناموفق هستیم دلیل آن این بوده که یا راه حل خوب و اجرایی نداشته ایم و یا نتوانسته ایم راهکارهای علمی را به خوبی اجرا کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با ابراز نگرانی از پرداخت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه های آشکار و پنهان در کشور بر اراده جدی برای حل این معضلات تأکید کرد و گفت: دستگاه ها قطعاً برای حل مشکلاتی از این دست باید به دنبال استفاده از فرصت ارتباط با دانشگاه ها باشند.

جهانگیری در پایان خاطرنشان کرد: اگر گزارش هایی که خوشه های مشورتی دانشگاه ها به دستگاه های اجرایی ارائه می کنند مورد استفاده قرار بگیرد، قطعاً شانس موفقیت طرح ها به دلیل حمایت همزمان دولت و نخبگان دانشگاهی افزایش خواهد یافت.

در این جلسه همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که مهمترین بحث در جلسات ستاد اقتصادی سران قوا ساماندهی بازار پول و ارز در کشور است بر تعهد بانک مرکزی بر حفظ سپرده های مردم نزد بانک ها تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی در آرامش طرح اصلاح نظام بانکی کشور را اجرا خواهد کرد.

وی با بیان دیدگاه های خود در خصوص استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از رشد پایه پولی کشور، بر لحاظ کردن شرایط ویژه کشور به ویژه در زمان تحریم از سوی دانشگاه ها و نخبگان در هنگام ارائه راهکارها تأکید کرد.

دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی نیز ورود عملیاتی و موثر دانشگاه ها در مقوله برخورد با چالش ها را امری مبارک توصیف کرد و با استقبال از دیدگاه های ارائه شده از سوی دانشگاه ها گفت: اولویت ما در شرایط امروز مقابله با تورم در عین توجه به مسأله سرمایه گذاری و رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار است.

غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناروی نیز با اشاره به استقبال خوب دانشگاه ها برای همراهی با دولت گفت: تأکید رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور بر ارتباط بیشتر وزارتخانه ها با دانشگاه بوده و امیدواریم این همکاری ها به راه حل های مناسب به منظور مقابله با مشکلات منتج شود.

انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز با اشاره به اهمیت اصلاحات از نوع حکمرانی خواستار تلاش برای برنامه ریزی بر اساس جامعیت در اصلاحات، کاهش مداخله دولت و نیز افزایش هماهنگی میان قوا تأکید کرد.

وی افزود: لایحه حقوق شهروندی در کمیسیون لوایح نهایی شده و به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.

نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از نحوه کار دانشگاه ها و اساتید برای ارائه راهکار عملیاتی به منظور مقابله با چالش های پیش روی کشور گفت: دانشگاه ها با مسئولیت پذیری، هر امری که به آنها ارجاع شود را در راستای کمک به نظام و دولت قبول خواهند کرد.

بت شکن مسئول خوشه پولی و بانکی، از دانشگاه علامه طباطبایی با ارائه گزارشی از وضعیت نظام بانکی ایران خواستار اجرای سریع برنامه اصلاح و تعیین تکلیف نظام بانکی کشور شد.

خلیلی عراقی رئیس خوشه اقتصاد کلان، از دانشگاه تهران نیز با بیان ارتباط اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی به مقایسه شاخص ها و عملکرد اقتصادی کشور در سال های اخیر پرداخت و گفت: ما نیازمند بهبود روابط خارجی به ویژه با همسایگان، اصلاح قیمت حامل های انرژی، بکارگیری الگوی مشارکت خصوصی و عمومی، مقابله با فعالیت های سوداگرانه و اصلاح ساختار تخصیص یارانه ها هستیم.

رحمتی رئیس خوشه اقتصاد خرد از دانشگاه صنعتی شریف نیز با اشاره به موضوع اصلاح ساختار نظام مالیاتی و نیز صندوق های بازنشستگی در کشور بر ادغام نظام مالیاتی و رفاهی برای ارائه خدمات بهتر به جامعه تأکید کرد و گفت: اگر این دولت بتواند در خصوص قانون اصلاح نظام بازنشستگی و حفظ استقلال بانک مرکزی گام موثری بردارد از خود یادگاری خوب به جا خواهد گذاشت.

حاتمی، رئیس خوشه سرمایه اجتماعی از دانشگاه اصفهان با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در پیشبرد برنامه ها در حوزه های مختلف به آسیب های اجتماعی در کشور اشاره و راهکارهای این کارگروه به منظور افزایش امید و اعتماد در جامعه را تبیین کرد.

یاوری رئیس خوشه حقوق شهروندی از دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به مسأله عدم آگاهی و فهم مشترک نسبت به مفهوم، محتوا و قلمرو حقوق شهروندی در جامعه و مسئولان بر آموزش و ترویج حقوق شهروندی در سطح کشور تأکید و خواستار مداخله رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی در جاهایی شد که حقوق شهروندی نقض می شود.

خانیکی، رئیس خوشه ارتباطات و رسانه از دانشگاه علامه طباطبایی نیز با ارائه گزارشی از حوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، رسانه های تصویری و تلویزیون، مطبوعات و مراکز روابط عمومی دستگاه ها گفت: دستاورد این خوشه مشورتی می تواند به دولت برای ایجاد شتاب اجتماعی در ساز و کارها کمک کند. رسانه ها می توانند با مدیریت تقاضا علاوه بر راه اندازی دستگاه کند اداری به اجتماعی شدن دانشگاه ها نیز کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت دچار اختلال ارتباطی است و صدایش کمتر شنیده می شود به نقش پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: امروز مرجعیت اطلاع رسانی از رسانه های داخلی به رسانه های خارجی انتقال یافته و مطبوعات ایران با بحران نشر و مخاطب روبرو هستند و شاهد رقابت نابرابر میان خبرگزاری های رسمی و غیر رسمی هستیم.

در این جلسه وزرای اقتصاد و دارایی، علوم تحقیقات و فناوری، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند.