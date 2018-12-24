برای شناخت انقلاب به جوانان باید بیشتر تلاش شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصر الله لطفی شامگاه دوشنبه در دیدار اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با آیت الله مکارم شیرازی، گفت: بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضروری است و همه باید در راستای بهتر برگزار شدن آن تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال ضربه زدن به انقلاب در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب هستند، افزود: برای برگزاری باشکوه این مراسم، ستاد بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی از سال گذشته با حضور همه دستگاه‌ها تشکیل شده است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با هدف تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل شده است، افزود: ۸۰ درصد جمعیت کشور دوران پیش از انقلاب اسلامی را ندیده‌اند که برای شناخت انقلاب به این افراد کم کاری صورت گرفته است و باید به دنبال پاسخ به شبهات باشیم.

وی با بیان اینکه فعالیت ستاد بزرگداشت انقلاب اسلامی محدود به یک دهه نیست، افزود: این ستاد از ابزار هنر استفاده می‌کند و به صورت مستدل و باورپذیر انقلاب اسلامی را تبیین می‌کند.

لطفی بیان کرد: ۲۱ کارگروه‌ ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تشکیل شده که برگزاری همایش ‌روشنگری از جمله اقدامات این کارگروه‌ها بوده است.

وی با اشاره به نقش حوزه علمیه قم در شتاب انقلاب اسلامی، افزود: آیت الله العظمی مکارم شیرازی از جمله شخصیت‌هایی بودند که پس از قیام ۱۹ دی‌ماه به دلیل شرکت در این قیام تبعید شدند.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور بیان کرد: آیت الله مکارم شیرازی همیشه مشوق مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن هستند و خود ایشان نیز در راهپیمایی شرکت می‌کنند.