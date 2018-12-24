  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۲۲

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

۱۱ هزار دانش آموز خراسان رضوی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

۱۱ هزار دانش آموز خراسان رضوی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

مشهد-مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از اعزام ۱۱ هزار دانش آموز این استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی خدابنده بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی بسیج دانش آموزی خراسان رضوی اظهارکرد: امسال همچون سال های گذشته ۱۱ هزار دانش آموز را در ماه های بهمن و اسفند به اردوی راهیان نور اعزام خواهیم کرد که در صورت کمک استانداری و دیگر دستگاه ها این میزان قابل افزایش خواهد بود. 

وی افزود:دانش آموزان وقتی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس حاضر می شوند  احساس خوبی را کسب می کنند و آنچه که در فیلم های دفاع مقدس می بینند و یا خاطراتی که در این زمینه می شنوند را بطور واقعی درک می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: آموزش و پرورش در راستای اجرای سیاست های سند تحول بنیادین وظایفی از جمله تربیت اخلاقی، عبادی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی دانش آموزان را بر عهده دارد.

خدابنده گفت: حضور پر رنگ دانش آموزان در مراسم مختلف از جمله راهپیمایی ها، برگزاری حلقه های صالحین و همچنین برگزاری اردوهای راهیان نور از جمله فعالیت های ارزشمندی است که توسط بسیج دانش آموزی انجام می شود و به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت های زندگی در زمینه تربیت دینی، اجتماعی و سیاسی را بیاموزند.

وی ادامه داد: نگاه فرهنگی به فعالیت های حوزه بسیج و لزوم همگرایی، هم افزایی و تلاش همه جانبه در این حوزه بسیار مهم است و اگر دانش آموزان ما در مدرسه تربیت صحیحی داشته باشند بسیاری از مشکلات و آسیب های جامعه کاهش می یابد.

کد مطلب 4494381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها