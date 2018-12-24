۱۱ هزار دانش آموز خراسان رضوی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی خدابنده بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی بسیج دانش آموزی خراسان رضوی اظهارکرد: امسال همچون سال های گذشته ۱۱ هزار دانش آموز را در ماه های بهمن و اسفند به اردوی راهیان نور اعزام خواهیم کرد که در صورت کمک استانداری و دیگر دستگاه ها این میزان قابل افزایش خواهد بود.

وی افزود:دانش آموزان وقتی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس حاضر می شوند احساس خوبی را کسب می کنند و آنچه که در فیلم های دفاع مقدس می بینند و یا خاطراتی که در این زمینه می شنوند را بطور واقعی درک می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: آموزش و پرورش در راستای اجرای سیاست های سند تحول بنیادین وظایفی از جمله تربیت اخلاقی، عبادی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی دانش آموزان را بر عهده دارد.

خدابنده گفت: حضور پر رنگ دانش آموزان در مراسم مختلف از جمله راهپیمایی ها، برگزاری حلقه های صالحین و همچنین برگزاری اردوهای راهیان نور از جمله فعالیت های ارزشمندی است که توسط بسیج دانش آموزی انجام می شود و به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت های زندگی در زمینه تربیت دینی، اجتماعی و سیاسی را بیاموزند.

وی ادامه داد: نگاه فرهنگی به فعالیت های حوزه بسیج و لزوم همگرایی، هم افزایی و تلاش همه جانبه در این حوزه بسیار مهم است و اگر دانش آموزان ما در مدرسه تربیت صحیحی داشته باشند بسیاری از مشکلات و آسیب های جامعه کاهش می یابد.