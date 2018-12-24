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۳ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۲۲

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

غفوری: فلسطین حریف ناشناخته‌ای بود/ قهرمانی در آسیا سخت است

غفوری: فلسطین حریف ناشناخته‌ای بود/ قهرمانی در آسیا سخت است

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازی تدارکاتی خوبی برابر فلسطین داشتیم که می تواند به آمادگی تیم ملی کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام ملت های آسیا آماده می کند، شامگاه امروز دوشنبه در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه به مصاف تیم ملی فلسطین رفت و به تساوی یک به یک رسید.

وریا غفوری در مورد این دیدار گفت: فلسطین یک حریف ناشناخته بود برای ما. این دیدارها برای آمادگی تیم ملی برگزار می شود.

وی ادامه داد: بازی دوستانه برای آمادگی بیشتر برگزار می شود. همه بازیکنان در این دیدار حضور نداشتند و اگر همه بودند قطعا عملکرد بهتری داشتیم. فلسطین تیم قابل احترامی است و پیشرفت زیادی هم داشته است.

غفوری در مورد احتمال قهرمانی  ایران در جام ملت های آسیا گفت: کار سختی در پیش داریم. همه تیم ها با آمادگی کامل به امارات خواهند آمد. با این حال ما باید پله به پله جلو برویم تا بتوانیم به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کنیم. 

کد مطلب 4494382
مهدی مرتضویان

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