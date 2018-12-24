به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام ملت های آسیا آماده می کند، شامگاه امروز دوشنبه در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه به مصاف تیم ملی فلسطین رفت و به تساوی یک به یک رسید.

وریا غفوری در مورد این دیدار گفت: فلسطین یک حریف ناشناخته بود برای ما. این دیدارها برای آمادگی تیم ملی برگزار می شود.

وی ادامه داد: بازی دوستانه برای آمادگی بیشتر برگزار می شود. همه بازیکنان در این دیدار حضور نداشتند و اگر همه بودند قطعا عملکرد بهتری داشتیم. فلسطین تیم قابل احترامی است و پیشرفت زیادی هم داشته است.

غفوری در مورد احتمال قهرمانی ایران در جام ملت های آسیا گفت: کار سختی در پیش داریم. همه تیم ها با آمادگی کامل به امارات خواهند آمد. با این حال ما باید پله به پله جلو برویم تا بتوانیم به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کنیم.