به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: برای معدود سناتورهایی که فکر می‌ کنند من اتحاد با دیگر کشورها را دوست ندارم یا تقدیر نمی‌ کنم بگویم که آنها در اشتباه هستند.

رئیس جمهوری آمریکا در این باره نوشت: من این کار را انجام می‌دهم (اما) چیزی که من دوست ندارم این است زمانی که بسیاری از این کشورها از مزایای دوستی با آمریکا هم در زمینه نظامی و هم تجاری بهره می‌ برند، ما در واقع در حال یارانه دادن به بسیاری از این کشورهای بسیار ثروتمند در سراسر جهان هستیم و این کشورها در عین حال از مزایای دوستی با آمریکا و مالیات دهندگان و تجارت با آمریکا بهره می‌ برند.

وی در ادامه افزود: ژنرال ماتیس (وزیر دفاع مستعفی) این موضوع را به عنوان یک چالش نمی‌ بیند. اما من این را یک چالش می‌ دانم و باید برطرف شود.