به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام ملت های آسیا آماده می کند، شامگاه امروز دوشنبه در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه به مصاف تیم ملی فلسطین رفت و به تساوی یک به یک رسید.

کارلوس کی روش در مورد این دیدار گفت: تفاوت در همینجاست. من تمام بازیها را نگاه کردم. از پیشرفت حریفان کاملا مطلع هستم. فلسطین بازیکنان خوبی در شیلی و چند کشور دیگر دارد و بازی خوبی برای ما بود.

وی با اشاره به نه تنها این بازی یک آماده باش برای تیم ملی بود بلکه برای آنهایی که در تهران هم هست که فکر می کنند جام ملت های آسیا آسان است. حضور در جام ملت های آسیا مثل خوردن یک تکه کیک نیست که کار آسانی باشد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد انتظاری که از تیم ملی برای قهرمانی وجود دارد گفت: بله در ۴۰ سال گذشته شما در هر دوره برنده شده اید و هر وقت شرکت کرده اید به قهرمانی رسیده اید. پس اگر اینطور است قهرمانی کار آسانی است چرا ما نباید قهرمان شویم!

وی ادامه داد: تیم هایی می توانند به موفقیت برسند که مشق شب را به خوبی انجام داده باشند. تیم هایی که می خواهند به جمع چهار تیم برتر برسند تیم هایی هستند که سرمایه گذاری کرده باشند و برنامه ریزی خوبی هم انجام داده باشند. همیشه خدا تیم هایی که خوب آماده سازی نمی کنند را هم جریمه می کند.

کی روش در مورد بازیکنان مصدوم تیم ملی گفت: یکی از دغدغه های اصلی من این است که چند بازیکن اصلی تیم ملی مصدوم هستند. باید یک تحلیل عمیق انجام بدهم. کار دیگری از دست من برنمی آید. باید در مورد بازیکنان سالم تصمیم بگیریم چرا که برای مصدومان دیگر کاری از دست ما برنمی آید.

وی افزود: فردا بررسی های پزشکی بیشتری را انجام خواهیم داد. ما ۴۸ ساعت وقت داریم تا فهرست نهایی تیم ملی را انتخاب کنیم. البته بازی تمرینی خوبی را پشت سرگذاشتیم. در برخی لحظات هم بازیکنان نمایش خوبی داشتند اما امیدواریم در روزهای آینده بهتر شویم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: باید از نظر روحی و روانی روی بازیکنان کار انجام بدهم. واقعیت این است که بازیکنان تیم ملی از درون خوشحال نیستند. نه بازیکنان و نه اعضای کادر فنی. باید به خاطر هواداران این مشکل را حل کنیم. همانطور که گفتم درون بازیکنان غمگین است و به همین خاطر نمی توانند بهترین عملکرد را داشته باشند.

کارلوس کی روش در پایان گفت: با این حال نگران نباشید. بازیکنان بزودی خوب خواهند شد.