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۳ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۴۶

تداوم صدرنشینی شهرداری ورامین در لیگ برتر تکواندو

تداوم صدرنشینی شهرداری ورامین در لیگ برتر تکواندو

دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور با ادامه صدرنشینی شهرداری ورامین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور با برگزاری هشت دیدار از هفته های اول و دوم دور برگشت پیگیری شد که در پی آن شهرداری ورامین قهرمان نیم فصل این مسابقات با نتایج مشابه ۸ بر صفر ملوان نداجا و پاس قوامین را شکست داد و جای خود را با ۲۷ امتیاز در صدرجدول مستحکم کرد. 

لوازم خانگی کن نیز با همین نتایج پاس قوامین و پالایش نفت آبادان را از پیش برو برداشت و با ۲۲ امتیاز و تقاضل ۴۲ امتیاز در مکان دوم جدول ایستاد و دانشگاه آزاد نیز بعد از پیروزی ۷ بر یک برابر مس کرمان و ۶ بر۲ مقابل تعاونی انقلاب شهریار با ۲۲ امتیاز و تفاضل ۲۴ در مکان سوم قرار گرفت. 

در سایر دیدارهای این هفته ملوان نداجا ۶ بر ۲ نتیجه را به تعاونی انقلاب شهریار واگذار کرد و مس کرمان هم ۸ بر صفر  پالایش نفت آبادان را از پیش رو برداشت.

جدول رده بندی لیگ برتر تکواندو

کد مطلب 4494396

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