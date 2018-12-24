تداوم صدرنشینی شهرداری ورامین در لیگ برتر تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور با برگزاری هشت دیدار از هفته های اول و دوم دور برگشت پیگیری شد که در پی آن شهرداری ورامین قهرمان نیم فصل این مسابقات با نتایج مشابه ۸ بر صفر ملوان نداجا و پاس قوامین را شکست داد و جای خود را با ۲۷ امتیاز در صدرجدول مستحکم کرد.

لوازم خانگی کن نیز با همین نتایج پاس قوامین و پالایش نفت آبادان را از پیش برو برداشت و با ۲۲ امتیاز و تقاضل ۴۲ امتیاز در مکان دوم جدول ایستاد و دانشگاه آزاد نیز بعد از پیروزی ۷ بر یک برابر مس کرمان و ۶ بر۲ مقابل تعاونی انقلاب شهریار با ۲۲ امتیاز و تفاضل ۲۴ در مکان سوم قرار گرفت.

در سایر دیدارهای این هفته ملوان نداجا ۶ بر ۲ نتیجه را به تعاونی انقلاب شهریار واگذار کرد و مس کرمان هم ۸ بر صفر پالایش نفت آبادان را از پیش رو برداشت.

جدول رده بندی لیگ برتر تکواندو