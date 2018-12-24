اتصال راه آهن رشت به آستارا برای انتقال کالا حائز اهمیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه خط آهن قزوین - رشت در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مهم این پروژه در انتقال مسافر و همچنین رونق اقتصادی استان گیلان و کشور، اظهارکرد: پروژه راه آهن قزوین - رشت مراحل پایانی خود را طی می کند. این خط ریلی به صورت رسمی در نیمه دوم اسفندماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

اسلامی در ادامه همچنین با اشاره به اتصال این پروژه به کشورهای حوزه قفقاز و ترانزیت کالا به کشورهای اروپایی، افزود: اتصال این پروژه به آستارا با توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وزیر راه و شهرسازی به برنامه بازدید خود از مسیر راه آهن رشت- آستارا در دومین روز از سفر خود به استان گیلان نیز اشاره کرد و گفت: با بازدید از این مسیر تصمیمات و تمهیدات لازم برای اجرای این پروژه اتخاذ می شود و در این باره با مقامات جمهوری آذربایجان نیز مذاکره می شود.

وی با اشاره به نقش مهم این محور در ترانزیت کالا، بیان کرد: اتصال خط ریلی رشت به آستارا زمینه حمل کالا از جنوب شرقی آسیا و حوزه اقیانوس هند را به شمال قفقاز و اروپای شرقی فراهم کرده و سبب کاهش هزینه انتقال کالا در این مسیر می شود.

اسلامی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی این پروژه در سال آینده یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است، ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از اهداف ما از راه‌اندازی خط ریلی در استان گیلان انتقال کالا است بنابراین امیدواریم با برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی این پروژه به زودی آغاز شود.

وی افزود: در حال حاضر خط ریلی آستارا- آستارا بازگشایی شده است که امیدواریم با اجرایی شدن این پروژه این مسیر ریلی برای انتقال کالا کامل شود.

هدفگذاری دولت برای جابه جایی ۱۰۰میلیون تن کالا در سال

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو خطه شدن مسیر ریلی تهران- کرج - قزوین، گفت: اقدامات لازم انجام شده و این خط ریلی در سال آتی به بهره برداری می رسد. راه اندازی این خط ریلی علاوه بر کاهش بار ترافیکی در مسیر کرج - قزوین سبب افزایش مسافرت‌های ریلی و امنیت بیشتر مسافران می شود.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دولت جابه جایی ۱۰۰ میلیون تن کالا از طریق خطوط ریلی در کشور بوده که ۱۰ میلیون تن آن مربوط به خط ریلی قزوین - رشت است، بیان کرد: تا پایان سال جاری با افزایش خطوط ریلی کشور ظرفیت جابه جایی کالا از ۳۰ میلیون تن به ۵۰ میلیون تن می رسد.

به گفته این مسئول برای رسیدن به این هدف تکمیل خطوط ریلی، ترانزیت و اتصال کانون‌های بار به خط ریلی و دوخطه کردن محورها از مهم ترین اقدامات است که باید انجام شود.