وزیرخارجه ترکیه با رئیس جمهور تونس دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش اغلو، وزیرخارجه ترکیه روز دوشنبه با الباجی قائد السبسی، رئیس جمهور تونس در کاخ ریاست جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار علاوه بر وزیرخارجه ترکیه، امرالله ایشلر، نماینده ویژه ترکیه در لیبی نیز حضور داشت و طرفین در ارتباط با تحولات منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بعد از این دیدار، وزیرخارجه ترکیه اعلام کرد که پیام اردوغان، را به رئیس جمهور تونس رسانده است و روابط با تونس در بالاترین سطح خود همچنان ادامه خواهد داشت.

وزیر خارجه ترکیه شب گذشته برای دیدار سه روزه وارد تونس شد.

رسانه های تونسی از قبل اعلام کرده بودند وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه وارد تونس می شود اما وی شب گذشته پس از دیداری چندساعته از لیبی وارد تونس شد.

تارنمای «انباء تونس» در خصوص دیدار« مولود چاووش اوغلو » وزیر خارجه ترکیه از تونس نوشت، این دیدار بنا بر دعوت رسمی «خمیس الجهیناوی » وزیر خارجه تونس انجام می شود.