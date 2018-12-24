به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام ملت های آسیا آماده می کند، شامگاه امروز دوشنبه در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه به مصاف تیم ملی فلسطین رفت و به تساوی یک به یک رسید.

علیرضا بیرانوند در مورد این دیدار گفت: در نیمه اول تا حدودی تمرکزمان را از دست داده بودیم اما در مجموع سرتر از حریف بودیم. فلسطین هم حریف چغری بود.

وی ادامه داد: روی یک اتفاق گل تساوی را خوردیم. همه چیز را باید به فال نیک بگیریم. نیاز بود که تیم ملی در این دیدار گل بخورد و من شخصا این گل را به فال نیک می گیرم.

بیرانوند خاطرنشان کرد: کمپ خوبی را در اختیار داریم و تمرینات خوبی را هم پشت سرگذاشته ایم. امیدوارم در روزهای باقی مانده هم بتوانیم خوب تمرین کنیم و برای جام ملت های آسیا آماده شویم.

دروازه بان تیم ملی خاطرنشان کرد: انتخاب بازیکنان اصلی کار سختی است و می دانم که سرمربی تیم یک شب نخواهد خوابید تا نفرات برتر را انتخاب کند. خیلی کار سختی است اما همه بازیکنان تلاش می کنند که در فهرست نهایی باشند.