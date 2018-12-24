کاهش ۵۰ درصدی میزان صادرات از مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی عصر امروز در ششمین مراسم تجلیل از صادر کنندگان برتر منطقه آزاد اروند در اتاق بازرگانی خرمشهر اظهار کرد: مرز شلمچه بهترین زیرساخت های ترانزیتی و دپو را دارد اما میزان صادرات از این مرز هر سال نسبت به سال گذشته کاهش می یابد.

وی افزود: امسال سهم صادرات از مرز شلمچه حتی از مرز چذابه هم کمتر است و شاهد کاهش ۵۰ درصدی صادرات از این مرز نسبت به سال گذشته بودیم که باید آسیب شناسی شود.

فرماندار خرمشهر، دریافت عوارض بیشتر از سوی کشور عراق در مرز شلمچه را یکی از علل این اتفاق دانست و توضیح داد: در مرز شلمچه به نسبت دیگر مرزهای مشترک با کشور عراق از ماشین های ایرانی ورودی عوارض بیشتری دریافت می شود که همین امر بر کاهش میزان صادرات از مرز شلمچه با وجود امتیازات بسیار این مرز از جمله راه های موصلاتی و منطقه آزاد بودن، صورت گرفته است.

وی از تصمیم های دولتی به عنوان عامل دیگری در کاهش میزان صادرات یاد کرد و گفت: مدیران دولتی یکی از موانع صادرات هستند چرا که با تصمیم های خلق الساعه برنامه ریزی صادرکنندگان و تجار را برهم می زنند.

حیاتی با اشاره به نقش مهم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در دوران تحریم فعلی، آن ها را سربازان توسعه کشور خواند و در ادامه بیان کرد: کشور ایران از بعد از انقلاب تحریمی ۴۰ ساله را تجربه کرده و تحریم چیز جدیدی نیست و امری است که می توان با خوداتکایی آن را پشت سر گذاشت ولی در این بین نقش فعالان اقتصادی بسیار مهم و حیاتی است.

فرماندار خرمشهر بر لزوم توجه به کیفیت کالاها برای جذب بازارهای جهانی از سوی فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید برای ارتقای کیفیت تولیدات تلاش کرد چرا که تنها محصولاتی در بازار ماندگارند که کیفیت بالایی داشته باشند.

وی افزود: امروز بازارهای هدف در اطراف این منطقه وجود دارند که می توان به آنها محصول صادر کرد و این بازارها باید برای جذب باید به کیفیت و رقابتی محصولات توجه ویژه داشته باشند تا بتوانند با کشورهای رقیب رقابت کنند.

حیاتی با اشاره به حمایت دولت از بخش خصوصی و صادرکنندگان، ایجاد زیر ساخت ها و اعطای تسهیلات را از اقدامات حمایتی دولت برشمرد.