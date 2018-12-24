به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، یک مقام ارشد کاخ سفید امروز دوشنبه در واکنش به تصمیم امروز نتانیاهو در خصوص انحلال پارلمان این رژیم و برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین های اشغالی اعلام کرد: تصمیم اسرائیل برای برگزاری انتخابات زودهنگام یکی از عوامل بسیاری است که ما در ارزیابی مربوط به انتشار طرح صلح خاورمیانه آن را در نظر می‌گیریم.

این درحالیست که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی از طرح به اصطلاح آشتی فلسطین رونمایی کند.

گفتنی است، در این طرح به معامله قرن شهرت یافته است، «حق بازگشت» آوارگان فلسطینی به کشورشان برای همیشه لغو می‌شود.

بر همین اساس قرار است در ماه آوریل ۲۰۱۹ در سرزمین های اشغالی انتخابات زودهنگام برگزار شود.

در ماه های اخیر تنش هایی میان اعضای کابینه نتانیاهو بروز کرد که در نتیجه آن «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ این رژیم از سمت خود کناره گیری کرده بود.

پیشتر نتانیاهو برگزاری انتخاباتی زودهنگام را غیرضروری و اشتباه خوانده بود. براساس برنامه قبلی قرار بود انتخابات اسرائیل در نوامبر سال آینده میلادی (۲۰۱۹) برگزار شود.