سهم ناچیز خوزستان از صادرات به عراق

فرزاد پیلتن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار برای صادرات در پی اعمال تحریم ها علیه ایران اما میزان صادرات ایران به کشور عراق رشد داشته است.

وی، سهم خوزستان از این میزان رشد اقتصادی را ناچیز اعلام کرد و گفت: با توجه به زیرساخت ها و قابلیت های مرزهای خوزستان، سهم این استان از رشد صادرات به عراق تنها دو درصد بوده است که باید به علت ها و مشکلات موجود برای صادرات در این استان توجه شود.

مدیر کل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت، صادرات را امری چند وجهی دانست و بر لزوم مشارکت بخش های مختلف دولتی، غیردولتی و مردمی برای توسعه این محور اقتصادی تاکید کرد و افزود: برای تجارت سه عامل زیرساخت که فراهم کردن آن با بخش دولتی است، فرهنگ سازی در امر صادرات که انجام آن بر عهده تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی است و توجه به نگاه بازار که صادرکنندگان موظف به اعمال آن هستند، نقش دارد.

وی از اهمیت ایجاد زیر ساخت ها به عنوان عاملی مهم یاد کرد و به اقدامات انجام شده در این خصوص از جمله راه اندازی نمایشگاه دائمی در عراق اشاره کرد.

پیلتن از انجام کارهای مقدماتی برای راه اندازی نمایشگاه دائمی ایران در بغداد خبر داد و گفت: راه اندازی نمایشگاه نهایی شده است سالن آن به مساحت یک هزار متر اجاره شده و قرار است ۲۵ شرکت در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

وی، ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید میان ایران و کشورهای عربی همسایه را از دیگر اقدام های انجام شده در راستای توسعه تجارت کشور برشمرد و در این رابطه توضیح داد: اتصال خط ریلی ایران به عراق دنبال می شود و همچنین در سطح ملی ایجاد مسیر زمینی ترانزیتی ایران به عراق و کویت در حال پیگیری است.

مدیر کل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت همچنین از راه اندازی کنوانسیون و کمیته مشترک میان دو کشور ایران و عراق تا پایان امسال خبر داد و بیان کرد: برگزاری کنوانسیون اقتصادی ایران و عراق همچنین ایجاد کمیته مشترک تجاری ایران و عراق در دستور کار قرار دارد مقدمات کار نیز انجام شده و این کنواسیون امسال برگزار خواهد شد.

پیلتن گفت: مشارکت شرکت های ایرانی در بازسازی عراق نیز به عنوان یک برنامه سودآور برای هر دو طرف ایرانی و عراقی در حال پیگیری است و ۶۰ پروژه عمرانی توسط شرکت های ایرانی پیش از بحران داعش در کشور عراق آغاز شده بود.

اعزام رائران تجاری ایران در بصره در پی وقفه یک ساله در سال آینده و ایجاد شهرک صنعتی ایران و عراق نیز از دیگر برنامه هایی در نظر گرفته شده برای توسعه تجارت است که توسط مدیر کل دفتر عربی و آفریقا سازمان توسعه تجارت مطرح شد.