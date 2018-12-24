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۳ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۲۷

ترامپ: عربستان موافقت کرده پول بازسازی سوریه را پرداخت کند!

ترامپ: عربستان موافقت کرده پول بازسازی سوریه را پرداخت کند!

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: عربستان موافقت کرده پول بازسازی سوریه را پرداخت کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در پیامی توئیتری با طرح ادعائی مضحک اعلام کرد: عربستان سعودی هم اکنون موافقت کرده است تاپول مورد نیاز برای کمک به بازسازی سوریه را به جای آمریکا پرداخت کند!

رئیس جمهوری آمریکا که اقدامات وی در راستای درآمدزائی از ریاض و دوشیدن این کشور شهرت یافته است، در این خصوص نوشت: می بینید؟ آیا این زیبا نیست زمانی که کشورهای خیلی ثروتمند به جای کشورهای خیلی بزرگ همانند آمریکا که ۵ هزار مایل دورتر هستند به بازسازی همسایگان خود می پردازند. تشکر از عربستان سعودی.

این درحالیست که رئیس‌جمهور آمریکا چندی پیش و با صدور دستوری غیرمنتظره اعلام کرد که تصمیم دارد نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند.

کد مطلب 4494414

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    نظرات

    • امیرهوشنگ نورا IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
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      پاسخ
      سلام، عربستان سعودی عملاً با دولت سوریه در حال جنگ است، این واژه مضحک "بازسازی سوریه با سرمایه عربستان سعودی" دیگر از کجا در آمده است!

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