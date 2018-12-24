حکم فرماندار گرگان توسط وزارت کشور امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه حکم «ابوالقاسم صفوی» فرماندار گرگان توسط وزیر کشور امضا شد.

این مراسم در دیدار استاندار گلستان با وزیر کشور اتفاق افتاد و حکم صفوی توسط وزارت کشور تأیید شد.

ابوالقاسم صفوی بعد از تأیید این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حکم ساعتی پیش امضاء شده و من هم دقایقی قبل از این موضوع آگاه شدم.

وی با بیان این که من پیگیری کار توسعه گرگان را از همان ابتدا شروع کرده و منتظر حکم نبودم، افزود: امیدوارم با همت همه و سایر مسئولان این شهر در آستانه یک جهش قرار بگیرد.

گفتنی است که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری صفوی با حکم استاندار گلستان به عنوان سرپرست فرمانداری گرگان منصوب شده بود.

وی از کارکنان استانداری گلستان بوده و مدیر ستاد حوادث استانداری و عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان را هم در سوابق خود دارد.