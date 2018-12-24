احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، کمیسیون انتخابات افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد که احتمال دارد انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود در ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ برگزار شود، به تاخیر بیافتد.

رفیع الله بیدار یکی از اعضای این کمیسیون در این باره گفت: هدف به تاخیر انداختن انتخابات، انجام اصلاحات و بهبود امور انتخاباتی است که به کار و زمان بیشتری نیاز دارد.

این مسئول کمیسیون انتخابات افغانستان در ادامه افزود: اگر با جمع‌آوری دیدگاه های مختلف به این نتیجه برسیم که برگزاری انتخابات در ۳۱ فروردین ماه غیرممکن است، درباره تغییر زمان آن فکر می‌ کنیم.