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۴ دی ۱۳۹۷، ۱:۴۶

کارشناس مدیریت بحران استانداری قزوین:

ساخت و سازها در حریم گسل های زلزله باید ممنوع شود

ساخت و سازها در حریم گسل های زلزله باید ممنوع شود

قزوین- کارشناس مدیریت بحران استانداری قزوین گفت: برای کاهش خسارات ناشی از زلزله باید ضمن ممنوعیت ساخت و سازها در حریم گسلها با آموزش و فرهنگی سازی مردم را برای مقابله آماده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رویا توکلی در کارگاه آموزشی مدیریت بحران در استانداری گفت: جایی که بیشترین انرژی از زمین خارج شود کانون زلزله است و امواج زلزله سه دسته هستند که موج p که سرعت بالایی دارد و زودتر به سطح زمین می رسد وحیوانات و دستگاهها می توانند آن را دریافت و احساس می کنند و موج s سرعت کمتر ولی قدرت تخریب دارد و امواج سطحی که از تلفیق دو موج دیگر ایجاد شده و مخرب است.

وی اضافه کرد: اگر از گسل فاصله زیادی داشته باشیم می توان چند ثانیه زودتر زلزله را فهمید تا گاز و آب و برق ر ا قطع کرد البته باید سنسورهای حساس به شریانهای حیاتی نصب و مجهز شود که بتوان زودتر آنها را قطع کرد.

توکلی تصریح کرد: با افزایش هر ریشتر ۳۲ برابر انرژی آزاد شده بیشتر است و قدرت تخریب زلزله ۱۰ مرتبه افزایش می یابد.

وی اظهارداشت: زلزله شیلی با قدرت ۹.۲ ریشتر بزرگترین زلزله است و هر ریشتر ۱۰ برابر قدرت تخریب دارد و پیامدهای زلزله شامل رانش زمین، سونامی و آتش سوزی است
اما بیشترین ترس ناشی از نشت و انفجار است.

کارشناس مدیریت بحران استانداری قزوین یادآورشد: پیش بینی زلزله با پایش ماهواره ای گسلها، پایش زمینی گسلها، تغییرات در خروج گازها و سطح آب چاهها، دمای آب چاهها، خشک شدن ناگهانی چشمه ها امکان پذیر است و برخی تغییرات زمین می تواند علامت زلزله باشد.

توکلی بیان کرد: همچنین بهره گیری از حس بسیار قوی جانوران و گربه ماهی و سوسک حمام با شاخک های قوی که دارند برای تشخیص زلزله می تواند کارساز باشد.

 وی با اشاره به مراحل چهارگانه مدیریت بحران گفت:پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله از مراحل کار است که در بخش پیشگیری با اموزش و فرهنگ سازی در مدارس و جامعه برای تاب آوری باید اقدام شود.

توکلی یادآورشد: انجام مطالعات پهنه بندی و ارزیابی ریسک لرزه ای از دیگر کارهاست که در حال حاضر پهنه بندی شهر قزوین با مشارکت یک شرکت خارجی انجام شده است.

وی اظهارداشت: جلوگیری از گسترش ساخت و سازها در مناطق پرخطر و حریم گسلها اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان، استفاده از مصالح مناسب و استاندارد و سبک سازی سازه ها، استفاده از بلوک های لغزشی در ساختمانها و مقاوم سازی سازه ها برای مقابله ضروری است.

کارشناس مدیریت بحران استانداری قزوین اضافه کرد: حضور بیمه برای تضمین کیفیت ساخت و ساز و ترغیب مردم برای پوشش بیمه ای و پیگیری قاطع برای نوسازی بافت فرسوده و قدیمی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین بهسازی مسکن روستایی، اصلاح هندسی معابر شهری و گلوگاهها و استقرار شبکه و ایستگاههای لرزه نگاری در استانها و پایش دایمی گسلهای فعال و تهدید کننده باید در اولویت باشد.

توکلی یادآورشد: در بخش امادگی لازم است بانک اطلاعاتی از همه مدیران و رده بندی سطوح مدیریت بحران، امکانات، تجهیزات و نیروهای امدادی موجود استان و شهرستان و بخش به روز رسانی شود و جانمایی و تهیه نقشه اماکن اسکان اضطراری و موقت هم مهم است.

وی اضافه کرد: مدیریت بحران با یک شرکت دانش بنیان تفاهم نامه دارد تا در ۲۵ شهر مکانهای اضطراری را شناسایی کند و در کنار آن برگزاری مانور عملیاتی ساعت صفر و مانور دورمیزی برای حفظ امادگی مدیران و دستگاهها و جلسات منظم شورای هماهنگی مدیریت بحران نیز جدی گرفته شده است.

توکلی بیان کرد: قزوین استان معین تهران در منطقه ۲۲ است وبرای مرحله آمادگی، ترغیب مردم به آمادگی، پناهگیری، خروج اضطراری و تهیه کیف نجات، شناسایی نقاط امن، تشکیل کمیته تیمی در مدارس و واکنش سریع در ادارات و دانشگاهها و صنایع لازم است.

وی افزود: گروههای مداخله کننده دولتی و مردمی، نبود هماهنگی بین گروههای مداخله کننده، آموزش و شناخت قبلی، نحوه ورود به صحنه نیروهای امداد و نجات و کنترل نیروها توسط مدیر بحران، گروههای فعال در بخش پشتیبانی، اسکان اضطراری با جانمایی مناسب و

فعال کردن سریع مرکز یا ستاد مدیربت بحران و دریافت سریع اطلاعات و نیز صدور کارت شناسیی موقت برای مردم در اردوگاههای موقت در مناطق زلزله زده از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 4494423

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